10 червня – яке свято за новоюліанським календарем: чому сьогодні не варто відкривати вікна

У понеділок, 10 червня, церква вшановує пам'ять святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. У давні часи люди вірили, що у цей день надворі гуляють примари, тому старалися не виходити з дому.

У свято наші предки також не займалися важкою фізичною працею, щоб уникнути неприємностей. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського

Життя святого Тимотея припадає на часи, коли правив імператор Юліан, який наказував переслідувати людей, що сповідували християнство. Священномученик отримав від Бога неймовірний дар, завдяки своїм добрим вчинкам. За життя Тимотей намагався переконувати язичників відректися від своєї віри, а це зовсім не подобалося Юліану. Одного разу імператор розпорядився, аби чоловіка ув'язнили та мучили. Згодом єпископа стратили.

Що не можна робити

Заборонено бути скупими, пліткувати та лихословити.

Не варто думати про погане, інакше скоро почнуться неприємності.

Краще не відкривати вікна сьогодні, щоб не відлякати удачу.

Народні прикмети

Ясна погода – до похолодання.

Сухий день – до неприємних звісток.

Якщо у цей день не буде павуків, то чекайте на зміну погоди.

Що ще відзначають

10 червня відзначається День здорового харчування, який розпочинає Тиждень здорового харчування. Така подія цього року завершиться 14 червня. Ініціатором свята став Британський фонд харчування.

Також сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день ремісництва. Саме 10 червня 1964 року пройшла перша міжнародна конференція ремісників, викладачів, урядовців та художників. Тоді у Нью-Йорку зібралися представники 40 країн.