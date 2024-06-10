В праздник наши предки также не занимались тяжелым физическим трудом, чтобы избежать неприятностей. Больше информации – в материале LifeStyle 24.

Не пропустите Не только Троица: какие церковные праздники будут в июне 2024 года

День памяти святого священномученика Тимофея, епископа Прусского

Жизнь святого Тимофея приходится на времена, когда правил император Юлиан, который приказывал преследовать людей, исповедовавших христианство. Священномученик получил от Бога невероятный дар, благодаря своим добрым поступкам. При жизни Тимофей пытался убеждать язычников отречься от своей веры, а это совсем не нравилось Юлиану. Однажды император распорядился, чтобы мужчину посадили в тюрьму и мучили. Впоследствии епископа казнили.

Что нельзя делать

Запрещено быть скупыми, сплетничать и злословить.

Не стоит думать о плохом, иначе скоро начнутся неприятности.

Лучше не открывать окна сегодня, чтобы не отпугнуть удачу.

Народные приметы

Ясная погода – к похолоданию.

Сухой день – к неприятным известиям.

Если в этот день не будет пауков, то ждите смены погоды.

Что еще отмечают

10 июня отмечается День здорового питания, который начинает Неделю здорового питания. Такое событие в этом году завершится 14 июня. Инициатором праздника стал Британский фонд питания.

Также сегодня имеем ежегодный праздник – Всемирный день ремесленничества. Именно 10 июня 1964 года прошла первая международная конференция ремесленников, преподавателей, чиновников и художников. Тогда в Нью-Йорке собрались представители 40 стран.