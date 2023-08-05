5 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 серпня віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері, яка є однією з найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні.

Ікона Почаївської Божої Матері зцілює від сліпоти, застарілих хвороб та допомагає повернути полонених, пише 24 Канал. 5 серпня іменини святкують Федір, Трохим і Анна. Їх можна привітати гарними картинками та словами у прозі й віршах.

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5 серпня в церковному календарі

5 серпня вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Ця чудотворна ікона зберігається у Почаївській Лаврі (Почаїв, Крем’янецького району, Тернопільської області).

До ікони Божої Матері Почаївської звертаються за зціленням від сліпоти, застарілих хвороб, також за визволенням полонених. Образ допомагає подолати сумніви та спокуси.

Щира молитва перед іконою позбавляє від захворювань суглобів – артриту, артрозу, подагри, бурситу, а ще – від хвороб серця і судин.

Лик Почаївської Богородиці є однією з найбільших духовних святинь – він символізує Божественне милосердя, прощення, захист та благословення.

Головні заборони цього дня

Не можна в цей день кликати незнайомих людей в свою оселю.

Не можна в цей день сумувати.

Прикмети на 5 серпня