4 серпня – яке сьогодні свято, що не можна робити та хто святкує іменини в цей день

4 серпня віряни вшановують день пам’яті Марії Магдалини. А у світі відзначають день шампанського.

4 серпня день Ангела святкують жінки, які носять ім’я Марія, пише 24 Канал. Привітайте їх прозою, віршами чи гарними картинками.

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Яке церковне свято 4 серпня

У цей день вшановується пам'ять святої Марії Магдалини. У Євангелії нічого не йдеться про юні роки Марії Магдилини, втім відомо, що коли вона була молодою, то вела грішне життя. Вона народилася в невеличкому місті Магдала на березі Геннісаретського озера.

В Євангелії йдеться про те, що Господь вигнав з Марії сім бісів. Від моменту зцілення вона почала нове життя та стала вірною ученицею Господа. Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагаючи Іоанну Богослову. Померла вона мирно в Ефесі.

За біблійними переказами, свята рівноапостольська Марія Магдалина стала першою, хто побачив Христа після Воскресіння.

Що не можна робити у цей день