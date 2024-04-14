14 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто полювати на лисиць

14 квітня 2024, 07:00
Читать новость на русском

14 квітня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого Мартина, сповідника, Папи Римського. Колись хлопці у цей день ходили свататися до дівчат. Кажуть, що така традиція дарувала щасливі стосунки закоханій парі.

Також існувала думка, що у свято надворі гуляє нечисть. Тому люди носили з собою амулети та обереги. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24

Важливо Коли в Україні відзначатимуть Великдень 2024: традиції свята

День пам'яті святого Мартина, сповідника, Папи Римського

Святий Мартин народився у регіоні Тоскана, що в Італії. Здобувши хорошу освіту, він пішов до Римської церкви. Згодом чоловікові запропонували посаду Папи Римського. Сталося це, коли помер його попередник – Феодосій.

Мартин Сповідник був щирим християнином, тому виступав проти єресі, яка панувала у ті часи. Одного разу він навіть написав лист до Константинопольського патріарха Павла. Через це святого засудили.

Спершу Папа Римський Мартин перебував на острові, а потім йому звеліли поїхати до Константинополя. На чоловіка чекала страта, однак її замінили на заслання. Його відправили до Херсонеса, де святий і помер. 

Що не можна робити

  • Не можна вживати алкогольні напої, м'ясні та молочні продукти, курити та повертатися до інших поганих звичок, розважатися, бо триває піст. 
  • Заборонено сваритися та лихословити. 
  • Не рекомендується полювати на лисиць, бо притягнете проблеми.
  • Не варто шкодити воронам, інакше вони принесуть негаразди. 

Народні прикмети

  • Теплий та сонячний день – до багатого врожаю.
  • Якщо побачите ворон на землі, то чекайте на хорошу погоду.
  • Якщо ж ворони літатимуть зграями, то буде холодно. 

Що ще відзначають

Щороку на другу неділю квітня припадає Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Сьогодні привертають особливу увагу до цього питання, адже проблема досі гостро стоїть у суспільстві. 

Крім того, 14 квітня відзначається День добрих справ. Ініціаторкою свята є Шарі Арісон, бізнеследі та ізраїльська меценатка. А запровадила його благодійна організація "Руаха Това". Вперше подія відбулася у 2007 році. 

Автор: Марія Примич