14 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто полювати на лисиць

14 квітня за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого Мартина, сповідника, Папи Римського. Колись хлопці у цей день ходили свататися до дівчат. Кажуть, що така традиція дарувала щасливі стосунки закоханій парі.

Також існувала думка, що у свято надворі гуляє нечисть. Тому люди носили з собою амулети та обереги. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

Важливо Коли в Україні відзначатимуть Великдень 2024: традиції свята

День пам'яті святого Мартина, сповідника, Папи Римського

Святий Мартин народився у регіоні Тоскана, що в Італії. Здобувши хорошу освіту, він пішов до Римської церкви. Згодом чоловікові запропонували посаду Папи Римського. Сталося це, коли помер його попередник – Феодосій.

Мартин Сповідник був щирим християнином, тому виступав проти єресі, яка панувала у ті часи. Одного разу він навіть написав лист до Константинопольського патріарха Павла. Через це святого засудили.

Спершу Папа Римський Мартин перебував на острові, а потім йому звеліли поїхати до Константинополя. На чоловіка чекала страта, однак її замінили на заслання. Його відправили до Херсонеса, де святий і помер.

Що не можна робити

Не можна вживати алкогольні напої, м'ясні та молочні продукти, курити та повертатися до інших поганих звичок, розважатися, бо триває піст.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не рекомендується полювати на лисиць, бо притягнете проблеми.

Не варто шкодити воронам, інакше вони принесуть негаразди.

Народні прикмети

Теплий та сонячний день – до багатого врожаю.

Якщо побачите ворон на землі, то чекайте на хорошу погоду.

Якщо ж ворони літатимуть зграями, то буде холодно.

Що ще відзначають

Щороку на другу неділю квітня припадає Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. Сьогодні привертають особливу увагу до цього питання, адже проблема досі гостро стоїть у суспільстві.

Крім того, 14 квітня відзначається День добрих справ. Ініціаторкою свята є Шарі Арісон, бізнеследі та ізраїльська меценатка. А запровадила його благодійна організація "Руаха Това". Вперше подія відбулася у 2007 році.