18 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна переїдати

18 липня у церкві вшановують пам'ять святих мучеників Якинта й Еміліяна. Аби бути здоровими протягом року, наші предки у свято відвідували лазню. Крім того, люди намагалися більше відпочивати, а не працювати в полі або на городі.

Детальніше про заборони та народні прикмети на цей день читайте у матеріалі LifeStyle 24. Дізнавайтеся більше інформації про життя святих мучеників.

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День пам'яті святих мучеників Якинта й Еміліяна

Святий Якинт працював придворним при дворі імператора Трояна. Він таємно від усіх сповідував християнську віру. Одного разу не захотів поклонятися язичницьким богам, за що на чоловіка чекало ув'язнення та страшні знущання. Мученикові довгий час не давали їсти, тому згодом Якинт помер.

Святий Еміліян був воїном з Риму. У ті часи правив імператор Юліан Відступник, який наказував переслідувати християн, а мученик якраз вірив в Ісуса Христа. Якось під час гонінь він сказав, що не буде поклонятися ідолам. Спершу Еміліяна кинули до в'язниці, деякий час катували, а потім спалили на вогні.

Що не можна робити

Заборонено зловживати їжею, бо будете мати проблеми з грошима.

Коли зайде сонце, то варто сидіти вдома, інакше притягнете нещастя.

Сьогодні краще не справляти весілля.

Народні прикмети

Восени погода буде такою ж, як у цей день.

Жаркий день – до холодного грудня.

Якщо побачите на березі жовті листки, то осінь прийде ще не скоро.

Що ще відзначають

Щороку 18 липня відзначається День ідеальної сім'ї. Це свято проводять у колі близьких людей, аби лише закріпити родинні зв'язки. Родичі згадують приємні спільні моменти та дотримуються сімейних традицій.

Також сьогодні святкуємо День народження "Тетриса". Обрали саме таку дату події, оскільки тоді представили електронний варіант комп'ютерної гри. "Тетрис" з'явився 6 червня 1984 року. Його винайшов Олексій Пажитнов.