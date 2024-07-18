Подробнее о запретах и народных приметах на этот день читайте в материале LifeStyle 24. Узнавайте больше информации о жизни святых мучеников.

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День памяти святых мучеников Никинта и Эмилияна

Святой Якинт работал придворным при дворе императора Трояна. Он тайно от всех исповедовал христианскую веру. Однажды не захотел поклоняться языческим богам, за что мужчину ждало заключение и страшные издевательства. Мученику долгое время не давали есть, поэтому впоследствии Якинт умер.

Святой Эмилиян был воином из Рима. В те времена правил император Юлиан Отступник, который приказывал преследовать христиан, а мученик как раз верил в Иисуса Христа. Как-то во время гонений он сказал, что не будет поклоняться идолам. Сперва Эмилияна бросили в тюрьму, некоторое время пытали, а потом сожгли на огне.

Что нельзя делать

Запрещено злоупотреблять едой, потому что будете иметь проблемы с деньгами.

Когда зайдет солнце, то стоит сидеть дома, иначе притянете несчастье.

Сегодня лучше не справлять свадьбу.

Народные приметы

Осенью погода будет такой же, как в этот день.

Жаркий день – к холодному декабрю.

Если увидите на березе желтые листья, то осень придет еще не скоро.

Что еще отмечают

Каждый год 18 июля отмечается День идеальной семьи. Этот праздник проводят в кругу близких людей, чтобы только закрепить родственные связи. Родственники вспоминают приятные совместные моменты и придерживаются семейных традиций.

Также сегодня празднуем День рождения "Тетриса". Выбрали именно такую дату события, поскольку тогда представили электронный вариант компьютерной игры. "Тетрис" появился 6 июня 1984 года. Его изобрел Алексей Пажитнов.