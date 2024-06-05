У свято хорошою прикметою вважалося, якщо цвіте сон-трава. Ця рослина, до речі, є у Червоній книзі України. Детальніше про заборони та прикмети на сьогодні читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Доротея

Священномученик Доротей застав часи правління трьох імператорів: Діоклетіана, Костянтина Великого та Юліана Відступника. Відомо, що вони були проти християнства, тому ув'язнювали та вбивали людей. Деякий час святий жив не вдома, однак згодом таки повернувся. Після цього Доротей читав проповіді та розповідав язичникам про християнську віру, проте якось за наказом Юліана Відступника його було вбито.

Що не можна робити

Краще не перебувати надворі вночі.

Не варто розказувати чужі секрети, бо про них дізнається багато людей.

Потрібно думати над тим, про що говорите.

Не можна брати до рук гострі предмети, інакше поранитесь.

Народні прикмети

Павуки – до теплої, але сухої погоди.

Похмурий день та ясний вечір – до мінливого червня.

Туман – до рясного врожаю грибів.

Якщо пес весь день просидить у буді, то чекайте на дощ.

Що ще відзначають

Щороку 5 червня відзначається Всесвітній день навколишнього середовища. Свято у 1973 році започаткувала Організація Об'єднаних Націй. Сьогодні традиційно людей інформують про те, наскільки важливо дбати про природу.

Також у середу маємо Всесвітній день бігу. Подію запровадили у Сполучених Штатах Америки, однак згодом вона стала популярною у всьому світі. У 2016 році свято відбулося офіційно, тоді його підтримали 180 країн.