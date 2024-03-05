Яке релігійне свято 5 березня: чому сьогодні краще не купувати нові речі

У вівторок, 5 березня, церква вшановує пам'ять святого Конона Мандонського. Від наших предків передалася традиція просити у нього хорошого врожаю.

У цей день не варто байдикувати, краще зайнятися хатніми справами або вже починати працювати на городі. Детальніше – на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Конона Мандонського

Канон Мандонський жив у памфілійському місті Мандон. У ті часи правив римський імператор Децій Траян. Люди запам'ятали святого як доброго чоловіка, який щиро сповідував християнську віру. Канон мав власний город, де вирощував різноманітні культури. Їх він і споживав.

Одного разу у місті з'явився новий намісник, на ім'я Публій. Він заборонив поширювати християнство, тому віддав наказ, щоб Канона Мандонського привели до суду. Святий не хотів відрікатися від віри в Бога. За це його почали жорстоко катувати. Чоловік не витримав знущань і помер.

Що не можна робити

Сьогодні не варто щось купувати, бо придбана річ швидко зламається.

Не можна користуватися граблями та вилами, інакше літом випаде сильний град, який знищить весь урожай.

Заборонено лінуватися та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо побачите граків у гніздах, то через три тижні можна починати працювати на полі.

Сонячний день – до теплого літа.

Якщо починають рости проліски, то вже можна орати землю.

Що ще відзначають

5 березня у світі відзначається Всесвітній день енергоефективності. Сьогодні потрібно говорити про те, наскільки важливо економити електроенергію. Адже це збереже не лише наші гроші, але й довкілля.

Також на 5 березня припадає День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Люди з цим діагнозом поводяться так, ніби мають декілька его-станів, які по-різному взаємодіють з навколишнім середовищем.