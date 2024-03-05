Яке релігійне свято 5 березня: чому сьогодні краще не купувати нові речі
У вівторок, 5 березня, церква вшановує пам'ять святого Конона Мандонського. Від наших предків передалася традиція просити у нього хорошого врожаю.
У цей день не варто байдикувати, краще зайнятися хатніми справами або вже починати працювати на городі. Детальніше – на сайті LifeStyle 24.
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День пам'яті святого Конона Мандонського
Канон Мандонський жив у памфілійському місті Мандон. У ті часи правив римський імператор Децій Траян. Люди запам'ятали святого як доброго чоловіка, який щиро сповідував християнську віру. Канон мав власний город, де вирощував різноманітні культури. Їх він і споживав.
Одного разу у місті з'явився новий намісник, на ім'я Публій. Він заборонив поширювати християнство, тому віддав наказ, щоб Канона Мандонського привели до суду. Святий не хотів відрікатися від віри в Бога. За це його почали жорстоко катувати. Чоловік не витримав знущань і помер.
Що не можна робити
- Сьогодні не варто щось купувати, бо придбана річ швидко зламається.
- Не можна користуватися граблями та вилами, інакше літом випаде сильний град, який знищить весь урожай.
- Заборонено лінуватися та пліткувати.
Народні прикмети
- Якщо побачите граків у гніздах, то через три тижні можна починати працювати на полі.
- Сонячний день – до теплого літа.
- Якщо починають рости проліски, то вже можна орати землю.
Що ще відзначають
5 березня у світі відзначається Всесвітній день енергоефективності. Сьогодні потрібно говорити про те, наскільки важливо економити електроенергію. Адже це збереже не лише наші гроші, але й довкілля.
Також на 5 березня припадає День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості. Люди з цим діагнозом поводяться так, ніби мають декілька его-станів, які по-різному взаємодіють з навколишнім середовищем.