В этот день не стоит бездельничать, лучше заняться домашними делами или уже начинать работать на огороде. Подробнее – на сайте LifeStyle 24.

Во внимание каждого Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти святого Конона Мандонского

Канон Мандонский жил в памфилийском городе Мандон. В те времена правил римский император Деций Траян. Люди запомнили святого как доброго человека, который искренне исповедовал христианскую веру. Канон имел собственный огород, где выращивал различные культуры. Их он и потреблял.

Однажды в городе появился новый наместник, по имени Публий. Он запретил распространять христианство, поэтому отдал приказ, чтобы Канона Мандонского привели в суд. Святой не хотел отрекаться от веры в Бога. За это его начали жестоко пытать. Мужчина не выдержал издевательств и умер.

Что нельзя делать

Сегодня не стоит что-то покупать, потому что приобретенная вещь быстро сломается.

Нельзя пользоваться граблями и вилами, иначе летом выпадет сильный град, который уничтожит весь урожай.

Запрещено лениться и сплетничать.

Народные приметы

Если увидите грачей в гнездах, то через три недели можно начинать работать на поле.

Солнечный день – к теплому лету.

Если начинают расти подснежники, то уже можно пахать землю.

Что еще отмечают

5 марта в мире отмечается Всемирный день энергоэффективности. Сегодня нужно говорить о том, насколько важно экономить электроэнергию. Ведь это сохранит не только наши деньги, но и окружающую среду.

Также на 5 марта приходится День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Люди с этим диагнозом ведут себя так, будто имеют несколько эго-состояний, которые по-разному взаимодействуют с окружающей средой.