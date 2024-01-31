31 січня – яке церковне свято: що заборонено робити сьогодні

31 січня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять безсрібників мучеників Кіра та Іоанна й з ними мучениці Афанасії й дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день зебри.

Більше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу. Також дізнайтеся, які народні прикмети та головні заборони існують на цей день.

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День пам'яті безсрібників мучеників Кіра та Іоанна й з ними мучениці Афанасії й дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії

Святий Кір працював лікарем, а Іоанн – військовим. Афанасія та її доньки вірно служили Ісусу Христу, тому потрапили у в'язницю. Одного разу до них прийшли Кір з Іоанном. Це не залишилось непоміченим. Афанасія, Феодотія, Феоктиста та Євдоксія зазнали страшних мук, а згодом були страчені. Кіра та Іоанна закатували до смерті. Так, святі мученики постраждали за віру в Ісуса Христа.

Що не можна робити

Краще не підмітати підлогу, бо можете вимести щастя з будинку.

Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не варто виходити з хати ввечері.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо побачите кола навколо сонця, то цього року будете мати рясний врожай.

Зоряне небо – до сонячної погоди.

Якщо на деревах з'явиться іній, то ніч буде ясною.

Якщо ворони голосно каркатимуть, то скоро почнеться хуртовина.

Незабаром прийде похолодання, якщо горобці будуть утеплювати гнізда.

Що ще відзначають

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день зебри. Свято запровадили люди, які виступають за захист цих тварин. Якщо ж погано ставитися до зебр, то незабаром вони можуть зникнути.