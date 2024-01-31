Більше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу. Також дізнайтеся, які народні прикмети та головні заборони існують на цей день.
До речі Уже зовсім скоро: коли українці відзначатимуть Стрітення у 2024 році
День пам'яті безсрібників мучеників Кіра та Іоанна й з ними мучениці Афанасії й дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії
Святий Кір працював лікарем, а Іоанн – військовим. Афанасія та її доньки вірно служили Ісусу Христу, тому потрапили у в'язницю. Одного разу до них прийшли Кір з Іоанном. Це не залишилось непоміченим. Афанасія, Феодотія, Феоктиста та Євдоксія зазнали страшних мук, а згодом були страчені. Кіра та Іоанна закатували до смерті. Так, святі мученики постраждали за віру в Ісуса Христа.
Що не можна робити
- Краще не підмітати підлогу, бо можете вимести щастя з будинку.
- Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
- Не варто виходити з хати ввечері.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Якщо побачите кола навколо сонця, то цього року будете мати рясний врожай.
- Зоряне небо – до сонячної погоди.
- Якщо на деревах з'явиться іній, то ніч буде ясною.
- Якщо ворони голосно каркатимуть, то скоро почнеться хуртовина.
- Незабаром прийде похолодання, якщо горобці будуть утеплювати гнізда.
Що ще відзначають
Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день зебри. Свято запровадили люди, які виступають за захист цих тварин. Якщо ж погано ставитися до зебр, то незабаром вони можуть зникнути.