Яке свято сьогодні, 30 квітня: чому не варто вирушати у далеку подорож
Сьогодні, 30 квітня, за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого апостола Якова. У молитвах до нього люди просять, щоб дав сили на роботу. Адже у цей період активно працюють у полі, на городі та у саду.
У християн східного обряду сьогодні Великий вівторок. У цей день згадується, як Ісус Христос розповідав у Єрусалимському храмі притчі про кінець світу, Страшний суд, десять днів, данину кесарю та таланти, пише LifeStyle 24.
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День пам'яті святого апостола Якова
Батько Якова мав ім'я Зеведей, він займався риболовлею. У святого також був брат, якого звали Іван Богослов. Одного разу, коли обоє ловили рибу, їм явився Господь, чоловіки вирішили, щоб будуть йому служити. Спершу Яків читав проповіді в Іспанії, а потім – в Юдеї. У той час людей, які сповідували християнство, почали переслідувати. Від рук відступників загинув і апостол.
Що не можна робити
- Не варто далеко подорожувати, бо можете захворіти.
- Краще не думати про погане, інакше воно стане реальністю.
- Не можна сваритися, лихословити та лінуватися.
- Заборонено гучно розважатися, вживати алкогольні напої, їсти м'ясні та молочні продукти, адже розпочався Страсний тиждень.
Народні прикмети
- Град – до холодного літа.
- Дощ – до багатого врожаю грибів.
- Зоряне небо – до грозового, але теплого літа.
- Південний вітер – до хорошого врожаю зерна.
Що ще відзначають
Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника. Спершу свято припадало на 4 листопада, потім – на 23 травня, а вже згодом обрали дату 30 квітня. У цей день варто подякувати усім українським прикордонникам, які захищають нашу країну від російських загарбників.
Також 30 квітня – Міжнародний день джазу. Ініціатором свята став композитор та джазовий піаніст Гербі Генкок, який родом зі Сполучених Штатів Америки. У 2011 році його офіційно запровадила ЮНЕСКО.