Яке свято сьогодні, 30 квітня: чому не варто вирушати у далеку подорож

Сьогодні, 30 квітня, за новим церковним календарем вшановується пам'ять святого апостола Якова. У молитвах до нього люди просять, щоб дав сили на роботу. Адже у цей період активно працюють у полі, на городі та у саду.

У християн східного обряду сьогодні Великий вівторок. У цей день згадується, як Ісус Христос розповідав у Єрусалимському храмі притчі про кінець світу, Страшний суд, десять днів, данину кесарю та таланти, пише LifeStyle 24.

Актуально Що не можна робити у Страсний тиждень: заборони й традиції напередодні Великодня

День пам'яті святого апостола Якова

Батько Якова мав ім'я Зеведей, він займався риболовлею. У святого також був брат, якого звали Іван Богослов. Одного разу, коли обоє ловили рибу, їм явився Господь, чоловіки вирішили, щоб будуть йому служити. Спершу Яків читав проповіді в Іспанії, а потім – в Юдеї. У той час людей, які сповідували християнство, почали переслідувати. Від рук відступників загинув і апостол.

Що не можна робити

Не варто далеко подорожувати, бо можете захворіти.

Краще не думати про погане, інакше воно стане реальністю.

Не можна сваритися, лихословити та лінуватися.

Заборонено гучно розважатися, вживати алкогольні напої, їсти м'ясні та молочні продукти, адже розпочався Страсний тиждень.

Народні прикмети

Град – до холодного літа.

Дощ – до багатого врожаю грибів.

Зоряне небо – до грозового, але теплого літа.

Південний вітер – до хорошого врожаю зерна.

Що ще відзначають

Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника. Спершу свято припадало на 4 листопада, потім – на 23 травня, а вже згодом обрали дату 30 квітня. У цей день варто подякувати усім українським прикордонникам, які захищають нашу країну від російських загарбників.

Також 30 квітня – Міжнародний день джазу. Ініціатором свята став композитор та джазовий піаніст Гербі Генкок, який родом зі Сполучених Штатів Америки. У 2011 році його офіційно запровадила ЮНЕСКО.