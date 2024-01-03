3 січня – яке церковне свято: чому сьогодні ввечері не можна важко працювати
3 січня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять святого пророка Малахія та святого мученика Гордія. Колись наші предки у цей день старалися добре доглядати за худобою, прибирати у хліві та робити різноманітні амулети для захисту.
Також сьогодні відзначається Міжнародний день здоров'я душі й тіла та День вишні у шоколаді. Більше читайте на сайті 24 Каналу.
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День святого пророка Малахія та святого мученика Гордія
Раніше люди вірили, що 3 січня можна було вилікуватися від різноманітних хвороб, зокрема, від епілепсії та одержимості нечистою силою. Для цього вони йшли в храм та молилися святому Малахію. Часто в цей день з людей виганяли біса. Згідно з прикметами, він переселявся у тіло домашньої худоби. Для того, щоб запобігти цьому, тваринам варили кашу, яку готували на молоці, пекли для них коровай та наводили лад в хліву.
Також 3 січня обов'язково готували святкову вечерю. На столі повинні були стояти сирні страви. Вважалося, що вони приносять щастя у дім.
Що не можна робити
- Не можна виконувати важку фізичну працю ввечері, інакше потім болітиме спина.
- Не варто ходити на риболовлю.
- У цей день треба зважати на кожне слово, оскільки люди можуть часто обманювати.
- Заборонено занадто сильно гордитися собою.
Народні прикмети
- Погода в березні буде такою ж, як сьогодні.
- Якщо на деревах з'явиться іній, то найближчими днями буде ясно.
- Незабаром сніжитиме, якщо рано світатиме.
- Якщо почуєте тріск дерев, то скоро прийдуть суворі морози.
- Якщо на небі яскраво сяятимуть зорі, то чекайте хорошої погоди.
Що ще відзначають
У деяких країнах світу сьогодні святкують Міжнародний день здоров'я душі й тіла. У цей день важливо попіклуватися про себе, оскільки у житті повинен панувати спокій та гармонія. Символічно, що свято припадає на початок нового року, адже це найкращий час, щоб розпочати все з чистого аркуша паперу.
Також сьогодні відзначають День вишні у шоколаді. Це досить популярний десерт у світі. 3 січня – чудова нагода, щоб поласувати ним в закладі або приготувати самостійно. Також можна експериментувати зі смаками.