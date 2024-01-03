3 січня – яке церковне свято: чому сьогодні ввечері не можна важко працювати

3 січня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять святого пророка Малахія та святого мученика Гордія. Колись наші предки у цей день старалися добре доглядати за худобою, прибирати у хліві та робити різноманітні амулети для захисту.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день здоров'я душі й тіла та День вишні у шоколаді. Більше читайте на сайті 24 Каналу.

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День святого пророка Малахія та святого мученика Гордія

Раніше люди вірили, що 3 січня можна було вилікуватися від різноманітних хвороб, зокрема, від епілепсії та одержимості нечистою силою. Для цього вони йшли в храм та молилися святому Малахію. Часто в цей день з людей виганяли біса. Згідно з прикметами, він переселявся у тіло домашньої худоби. Для того, щоб запобігти цьому, тваринам варили кашу, яку готували на молоці, пекли для них коровай та наводили лад в хліву.

Також 3 січня обов'язково готували святкову вечерю. На столі повинні були стояти сирні страви. Вважалося, що вони приносять щастя у дім.

Що не можна робити

Не можна виконувати важку фізичну працю ввечері, інакше потім болітиме спина.

Не варто ходити на риболовлю.

У цей день треба зважати на кожне слово, оскільки люди можуть часто обманювати.

Заборонено занадто сильно гордитися собою.

Народні прикмети

Погода в березні буде такою ж, як сьогодні.

Якщо на деревах з'явиться іній, то найближчими днями буде ясно.

Незабаром сніжитиме, якщо рано світатиме.

Якщо почуєте тріск дерев, то скоро прийдуть суворі морози.

Якщо на небі яскраво сяятимуть зорі, то чекайте хорошої погоди.

Що ще відзначають

У деяких країнах світу сьогодні святкують Міжнародний день здоров'я душі й тіла. У цей день важливо попіклуватися про себе, оскільки у житті повинен панувати спокій та гармонія. Символічно, що свято припадає на початок нового року, адже це найкращий час, щоб розпочати все з чистого аркуша паперу.

Також сьогодні відзначають День вишні у шоколаді. Це досить популярний десерт у світі. 3 січня – чудова нагода, щоб поласувати ним в закладі або приготувати самостійно. Також можна експериментувати зі смаками.