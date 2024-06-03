3 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розказувати про свої секрети та плани

У понеділок, 3 червня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. У давнину цього дня часто погіршувалася погода, тому люди відкладали роботу на полі, в городі або у саду, а займалися справами біля хати.

За повір'ями, якщо сьогодні присниться хороший сон, то його краще нікому не розказувати, бо не здійсниться. Більше інформації – у матеріалі LifeStyle 24.

Актуально Не лише Трійця: які церковні свята будуть у червні 2024 року

День пам'яті святого мученика Лукиліяна

Життя Лукиліяна припало на III століття. Спершу він сповідував язичництво та навіть був жрецем, однак потім прийняв християнство. Чоловік читав проповіді людям, тому прищепив віру в Ісуса Христа багатьом. Одного разу про те, чим займається Лукиліян, стало відомо, тому його ув'язнили. Святого разом з іншими християнами піддали жорстоким тортурам, а потім стратили.

Що не можна робити

Не варто ділитися своїми секретами, інакше про них дізнаються.

Краще не розказувати про свої плани, бо вони не збудуться.

Не можна здійснювати дорогі покупки, адже даремно витратите гроші.

Народні прикмети

Південний вітер – до хорошого врожаю зерна.

Туман – до сонячної погоди.

Дощ – до поганого врожаю.

Роса – до щедрого врожаю конопель та льону.

Що ще відзначають

На 3 червня припадає щорічне свято – Всесвітній день сидру. Це слабоалкогольний напій, який готується з різних фруктів, наприклад з яблук. Сьогодні традиційно організовують дегустації сидру та інші цікаві заходи.

Також у понеділок Європа святкує День велосипедиста. Свято ініціював соціолог Лешек Сібільський, а запровадила Організація Об'єднаних Націй 12 квітня 2018 року. Таку подію підтримали у 56 країнах.