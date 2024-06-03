По поверьям, если сегодня приснится хороший сон, то его лучше никому не рассказывать, потому что не сбудется. Больше информации – в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого мученика Лукилиана

Жизнь Лукилиана пришлась на III век. Сначала он исповедовал язычество и даже был жрецом, однако затем принял христианство. Мужчина читал проповеди людям, поэтому привил веру в Иисуса Христа многим. Однажды о том, чем занимается Лукилиан, стало известно, поэтому его посадили в тюрьму. Святого вместе с другими христианами подвергли жестоким пыткам, а затем казнили.

Что нельзя делать

Не стоит делиться своими секретами, иначе о них узнают.

Лучше не рассказывать о своих планах, потому что они не сбудутся.

Нельзя совершать дорогие покупки, ведь зря потратите деньги.

Народные приметы

Южный ветер – к хорошему урожаю зерна.

Туман – к солнечной погоде.

Дождь – к плохому урожаю.

Роса – к щедрому урожаю конопли и льна.

Что еще отмечают

На 3 июня приходится ежегодный праздник – Всемирный день сидра. Это слабоалкогольный напиток, который готовится из различных фруктов, например из яблок. Сегодня традиционно организовывают дегустации сидра и другие интересные мероприятия.

Также в понедельник Европа празднует День велосипедиста. Праздник инициировал социолог Лешек Сибильский, а ввела Организация Объединенных Наций 12 апреля 2018 года. Такое событие поддержали в 56 странах.