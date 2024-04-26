26 квітня – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не можна прибирати

26 квітня вшановується пам'ять священномученика Василія, єпископа Амасійського. Хорошою прикметою у цей день вважається побачити гніздо ластівки, як пташка його в'є, оскільки тоді ви будете щасливими.

Сьогодні не можна ображати ластівок та інших птахів, бо накличете нещастя. Детальніше про заборони та народні повір'я розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті священномученика Василія, єпископа Амасійського

Життя єпископа міста Амасія припадає на IV століття. Василій щиро сповідував християнську віру та боровся з язичниками. Тоді країною правив імператор Ліциній. Якось він вподобав жінку, на ім'я Глафіра, та навіть планував одруження. Відомо, що вона прислужувала дружині правителя.

Одного разу Глафіра попросила господиню про допомогу. Остання відправила свою служницю до Василія, а чоловікові сказала, що вона пішла з життя. Жінку видав лист, який написала до дружини Ліцинія, адже він його прочитав. Імператор наказав, щоб і Глафіру, і Василія привезли сюди. Служницю вбили, Василія спершу ув'язнили, а потім стратили за віру в Ісуса Христа.

Що не можна робити

Не варто планувати прибирання, бо посваритеся з рідними.

Краще сьогодні не одружуватися, інакше шлюб не буде міцним.

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, пити алкоголь та розважатися, адже ще триває Великий піст.

Заборонено влаштовувати конфлікти та лихословити.

Народні прикмети

Якщо почуєте зозулю, то чекайте на тепло.

Морозяний ранок – до такої ж погоди протягом тижня.

Якщо прилетять ластівки, то буде багатий врожай.

Що ще відзначають

26 квітня – Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. 8 грудня 2016 року його офіційно проголосила Організація Об'єднаних Націй. Саме у цю дату, у 1986 році, сталася масштабна аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день інтелектуальної власності. Цю подію у вересні 2000 року запровадила Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Тоді відбулося відповідне засідання.