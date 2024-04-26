Сегодня нельзя обижать ласточек и других птиц, потому что накличете несчастье. Подробнее о запретах и народных поверьях расскажет LifeStyle 24.

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День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

Жизнь епископа города Амасия приходится на IV век. Василий искренне исповедовал христианскую веру и боролся с язычниками. Тогда страной правил император Лициний. Как-то он полюбил женщину, по имени Глафира, и даже планировал женитьбу. Известно, что она прислуживала жене правителя.

Однажды Глафира попросила хозяйку о помощи. Последняя отправила свою служанку к Василию, а мужу сказала, что она ушла из жизни. Женщину выдало письмо, которое написала к жене Лициния, ведь он его прочитал. Император приказал, чтобы и Глафиру, и Василия привезли сюда. Служанку убили, Василия сначала заключили в тюрьму, а потом казнили за веру в Иисуса Христа.

Что нельзя делать

Не стоит планировать уборку, потому что поссоритесь с родными.

Лучше сегодня не жениться, иначе брак не будет крепким.

Нельзя есть мясные и молочные продукты, пить алкоголь и развлекаться, ведь еще продолжается Великий пост.

Запрещено устраивать конфликты и сквернословить.

Народные приметы

Если услышите кукушку, то ждите тепла.

Морозное утро – к такой же погоде в течение недели.

Если прилетят ласточки, то будет богатый урожай.

Что еще отмечают

26 апреля – Международный день памяти Чернобыля. 8 декабря 2016 года его официально провозгласила Организация Объединенных Наций. Именно в эту дату, в 1986 году, произошла масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции.

Также сегодня отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Это событие в сентябре 2000 года ввела Генеральная ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности. Тогда состоялось соответствующее заседание.