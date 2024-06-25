25 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна випікати

У вівторок, 25 червня, віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії. У цей день люди йдуть до церкви, моляться та просять у неї міцного шлюбу, дітей, а самотні дівчата до того ж – хороших наречених.

Свято проводять у родинному колі, близькі люди ходять в гості одне до одного. Більше інформації про цей день розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святої преподобномучениці Февронії

Свята Февронія жила у часи, коли правив імператор Діоклетіан. Її дім – монастир в Сиваполі, де настоятелькою була тьотя дівчини. Жінка слідкувала, аби племінниця дотримувалася усіх правил. Якось Февронія змогла зробити так, щоб одна з язичниць перейшла у християнську віру.

Тоді якраз відбувалися гоніння за людьми, які вірили в Ісуса Христа. Воїни добралися й до монастиря, у якому була Февронія. Там не залишилось нікого, окрім преподобномучениці та її помічниці. Коли святу схопили, вона відмовилася відрікатися від християнства. Через це Февронію стратили.

Що не можна робити

Закоханим парами заборонено сваритися, інакше чекає розлучення.

Не варто займатися рукоділлям, адже воно буде невдалим.

Краще відкласти роботу у саду або на городі на інший день.

Не можна переїжджати та робити перестановку, бо прийдуть проблеми.

Не рекомендується щось пекти, тому що постраждають фінанси.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде жарко, то така погода протримається ще місяць.

Якщо побачите багато конюшини, то чекайте на дощі.

Веселка – до дощової погоди.

Спекотний день – до поганого врожаю грибів.

Дощ – до багатого врожаю меду.

Що ще відзначають

Щороку 25 червня відзначається День митника України. Свято запровадили у 2020 році. Тож щиро вітаємо сьогодні усіх причетних. Бажаємо натхнення!

Крім того, цього вівторка маємо Міжнародний день моряка. У 2010 році країни, які є членами Міжнародної морської організації, відписали резолюцію про започаткування такої події. Також вітаємо з професійним святом!