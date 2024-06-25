25 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна випікати
У вівторок, 25 червня, віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії. У цей день люди йдуть до церкви, моляться та просять у неї міцного шлюбу, дітей, а самотні дівчата до того ж – хороших наречених.
Свято проводять у родинному колі, близькі люди ходять в гості одне до одного. Більше інформації про цей день розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святої преподобномучениці Февронії
Свята Февронія жила у часи, коли правив імператор Діоклетіан. Її дім – монастир в Сиваполі, де настоятелькою була тьотя дівчини. Жінка слідкувала, аби племінниця дотримувалася усіх правил. Якось Февронія змогла зробити так, щоб одна з язичниць перейшла у християнську віру.
Тоді якраз відбувалися гоніння за людьми, які вірили в Ісуса Христа. Воїни добралися й до монастиря, у якому була Февронія. Там не залишилось нікого, окрім преподобномучениці та її помічниці. Коли святу схопили, вона відмовилася відрікатися від християнства. Через це Февронію стратили.
Що не можна робити
- Закоханим парами заборонено сваритися, інакше чекає розлучення.
- Не варто займатися рукоділлям, адже воно буде невдалим.
- Краще відкласти роботу у саду або на городі на інший день.
- Не можна переїжджати та робити перестановку, бо прийдуть проблеми.
- Не рекомендується щось пекти, тому що постраждають фінанси.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні буде жарко, то така погода протримається ще місяць.
- Якщо побачите багато конюшини, то чекайте на дощі.
- Веселка – до дощової погоди.
- Спекотний день – до поганого врожаю грибів.
- Дощ – до багатого врожаю меду.
Що ще відзначають
Щороку 25 червня відзначається День митника України. Свято запровадили у 2020 році. Тож щиро вітаємо сьогодні усіх причетних. Бажаємо натхнення!
Крім того, цього вівторка маємо Міжнародний день моряка. У 2010 році країни, які є членами Міжнародної морської організації, відписали резолюцію про започаткування такої події. Також вітаємо з професійним святом!