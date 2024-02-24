24 лютого – яке церковне свято за новоюліанським календарем: головні заборони на сьогодні

За новим церковним календарем 24 лютого – перше і друге знайдення голови святого Іоанна Предтечі. Зокрема, вони відбулися у IV та V століттях.

Цікаво, що це свято має ще декілька назв: "День птахів", "Іванів день", "Набуття", "Пташине потіння" та "Набуття гнізд", передає LifeStyle 24.

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Перше і друге знайдення голови святого Іоанна Предтечі

Згідно з легендами, Іоанна Предтечу стратили через інтриги, які вела юдейська царівна Іродіада разом з дочкою Саломеєю. Його тіло поховали у стародавньому місті Севастія, яке зараз називається Сівас та розташоване у Туреччині. Голову святого спершу забрала Іродіада. Згодом святиня потрапила до рук благочестивої Іоанни. Жінка сховала голову на Оливковій горі, яка була у володіннях Ірода.

Згодом це місце перейшло до благочестивого Інокентія. Він вирішив розпочати там будівництво церкви. Саме тоді знайшли голову Іоанна. Спочатку Інокентій беріг її, а перед смертю вирішив знову сховати на Оливковій горі.

Коли Римом став правити цар Костянтин Великий, почало поширюватися християнство. Одного разу до двох монахів прийшов Іоанн Предтеча та сказав, де знаходиться його голова. Згодом вони її знайшли. Дорогою додому ченці зустріли гончара, якому дали понести голову. Однак вночі йому приснився Іоанн Хреститель та порадив втікати.

Гончар тримав голову святого в себе вдома, а потім віддав сестрі. Вже через деякий час її отримав священник Євстафій. Чоловік закопав голову у печері, однак не повернувся. Потім на тому місці побудували монастир та знову віднайшли святиню. Спершу голову віднесли до Емесси, а згодом до Константинополя.

Що не можна робити

Заборонено займатися деякими хатніми справами, зокрема шити, прати та в'язати.

Нові заняття краще перенести на інший день.

Рекомендується відкласти роботи на полі.

Народні прикмети

Погода у квітні буде такою ж, як сьогодні.

Якщо на землі ще лежатиме сніг, то на Великдень чекайте холодної погоди.

Бруньки на деревах – до жаркого літа.

Вітер – до теплої погоди.

Що ще відзначають

Щороку 24 лютого відзначається Всесвітній день бармена. Українці приєдналися до святкування у 2022 році. Це, зокрема, запропонувала зробити Всеукраїнська Асоціація Барменів AUBA. Адже раніше в Україні це свято припадало на 6 лютого.

Також 24 лютого – друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме у цей день у 2022 році розпочалася велика російсько-українська війна. Ракети полетіли по всій території України. Загалом українські захисники та захисниці борються з російськими загарбниками вже десятий рік.