Переддень Благовіщення: яке церковне свято відзначається сьогодні, 24 березня

За новим церковним календарем 24 березня вшановується пам'ять преподобного Захарія. Крім того, сьогодні маємо переддень Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Раніше наші предки у це свято боролися з нечистою силою. Зокрема, розпалювали вогнище, аби підпалити палицю та пройтися з нею навколо дому. Обряд потрібно було проводити ввечері, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Захарія

За життя преподобний Захарій дотримувався посту. Вживав овочі та зерна, однак лише після того, як заходило сонце, та пив воду. Він мешкав у частині Києво-Печерської лаври – Дальніх печерах, крім того міг бачити ангелів та злих духів. Відомо, що святий помер молодим – у 20-25 років.

Що не можна робити

Не варто порушувати правила Великого посту.

Не можна лихословити та конфліктувати.

Заборонено відмовляти нужденним у допомозі.

Не рекомендується мити голову, бо захворієте.

Краще нічого не брати з землі.

Народні прикмети

Якщо випаде сніг, то отримаєте щедрий врожай гречки.

Тепла ніч – до погожої весни.

Якщо на землі вже не буде снігу, то не чекайте його наступної зими.

Роса – до хорошого врожаю проса.

Що ще відзначають

У неділю, 24 березня, відзначаємо Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Свято було започатковане 22 березня 2002 року, згідно з указом тодішнього президента.

Також щороку на 24 березня припадає Міжнародний день боротьби з депресією. Сьогодні потрібно розповідати про небезпеку цього захворювання та наголошувати на його лікуванні.