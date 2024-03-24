Ранее наши предки в этот праздник боролись с нечистой силой. В частности, разжигали костер, чтобы поджечь палку и пройтись с ней вокруг дома. Обряд нужно было проводить вечером, передает LifeStyle 24.

Важно В разные даты: когда в 2024 году будут праздновать Пасху православные и католики

День памяти преподобного Захария

При жизни преподобный Захарий придерживался поста. Употреблял овощи и зерна, однако только после того, как заходило солнце, и пил воду. Он жил в части Киево-Печерской лавры – Дальних пещерах, кроме того мог видеть ангелов и злых духов. Известно, что святой умер молодым – в 20-25 лет.

Что нельзя делать

Не стоит нарушать правила Великого поста.

Нельзя сквернословить и конфликтовать.

Запрещено отказывать нуждающимся в помощи.

Не рекомендуется мыть голову, потому что заболеете.

Лучше ничего не брать с земли.

Народные приметы

Если выпадет снег, то получите щедрый урожай гречки.

Теплая ночь – к погожей весны.

Если на земле уже не будет снега, то не ждите его следующей зимой.

Роса – к хорошему урожаю проса.

Что еще отмечают

В воскресенье, 24 марта, отмечаем Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Праздник был основан 22 марта 2002 года, согласно указу тогдашнего президента.

Также ежегодно на 24 марта приходится Международный день борьбы с депрессией. Сегодня нужно рассказывать об опасности этого заболевания и подчеркивать важность его лечения.