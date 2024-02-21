21 лютого – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не варто одягати брудні та порвані речі

За новим церковним календарем 21 лютого християни вшановують пам'ять преподобного Тимофія Олімпійського. За традицією, сьогодні потрібно пекти хліб, щоб швидше прикликати весну.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день комбучі. Більше про ці свята читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Тимофія Олімпійського

Своє життя Тимофій Олімпійський провів у Малій Азії. З юного віку він сповідував християнську віру, тому згодом отримав від Господа дар зцілення. Святий допомагав людям своїми молитвами. Зокрема, виганяв нечисту силу та виліковував людей, які страждали від важкої хвороби. Перед смертю Тимофій вирішив віддалитися від людей, тому відправився жити у пустелю. Помер вже у досить похилому віці.

Що не можна робити

Варто відмовитися від алкогольних напоїв.

Заборонено залишати будь-які справи незавершеними.

Не можна залишати будинок неприбраним.

Не варто носити брудні та порвані речі, бо притягнете нещастя.

Народні прикмети

Якщо снігу вже майже не буде, то незабаром потепліє.

Якщо будуть текти струмки, то цього року посівна почнеться скоро.

Тепла погода – до ранньої весни.

Якщо побачите білих зайців, то ще варто чекати на сніг.

Що ще відзначають

Щороку 21 лютого відзначається Всесвітній день комбучі. Сьогодні прихильники цього напою говорять про культурне значення чайного гриба, який має багато корисних властивостей. Цікаво, що у давні часи його називали "чаєм безсмертя", а імператор Цинь Шихуанді взагалі вважав еліксиром життя.

Крім того, сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови. Ініціаторкою свята стала ЮНЕСКО. Зокрема, 28 жовтня – 17 листопада 1999 року у Парижі пройшла сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО. Вперше цей день відсвяткували у 2000 році. Сьогодні важливо говорити про мови, які на межі зникнення.