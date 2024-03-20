У давні часи наші предки 20 березня вмивалися водою з криниці. Вважалося, що завдяки такій традиції вони будуть здоровими. У колодязь також кидали монету, щоб притягнути у сім'ю достаток, пише LifeStyle 24.

Актуально Весняне рівнодення 2024: цікаві ритуали та заборони на цей день

День пам'яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших

У давні часи на монастир, у якому жили преподобні, постійно нападали сарацини. Один із набігів стався під час Великого посту. Розбійники наполягали, щоб монахи віддали їм усі свої цінні речі. Однак останні казали, що нічого не мають. Почувши це, сарацини розізлилися і почали пускати у людей стріли. Тоді поранення отримало багато мешканців монастиря, а 13 загинуло.

Згодом плем'я знову увірвалося у монастир. Трапилося це у Великий четвер. Тоді вони схопили святого Іоанна та почали знущатися з нього: перерізали сухожилля на ногах і руках. Преподобний Сергій намагався втекти, однак його помітили та вбили. Патрикію та ще декільком монахам вдалося втекти. Вони сховалися у печері, але, на жаль, не вижили.

Річ у тім, що преподобний Патрикій вирішив здатися, аби сарацини не чіпали інших монахів. Спершу чоловіка відвели в Лаврську церкву, а потім повернули до печери, закрили її та підпалили. Тоді задихнулося 18 людей.

Що не можна робити

Не можна вживати алкоголь, м'ясні та молочні продукти, влаштовувати вечірки, адже триває Великий піст.

Не можна лихословити та пліткувати, інакше накличете проблеми.

Чоловікам краще не заглядати в очі незаміжнім дівчатам, бо останні ще довго не зможуть укласти шлюб.

Народні прикмети

Теплий день та холодна ніч – до хорошої погоди.

Дощ – до рясного врожаю грибів восени.

Якщо не побачите зірок на небі, то незабаром потепліє.

Якщо кішка під час сну накриє ніс лапою, то скоро похолодає.

Що ще відзначають

20 березня відзначається щорічне свято – Міжнародний день щастя. Його запровадила Організація Об'єднаних Націй 28 червня 2012 року. Дуже символічно, що цьогоріч подія випала на день весняного рівнодення.

Крім того, сьогодні – Всесвітній день Землі. Подія не має фіксованої дати, адже відзначається під час весняного рівнодення, яке зазвичай відбувається 20 або 21 березня. Цікаво, що цього дня у штаб-квартирі ООН, яка розташована у Нью-Йорку, можна почути дзвін миру.