18 березня – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не варто йти в гості

Цього року 18 березня розпочинається Великий піст, який триватиме до 4 травня. Окрім того, за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.

Чоловік народився у 313 році у Єрусалимі, а в 351-387 роках був патріархом цього міста. Більше про життя святого розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського

У перший рік, коли Кирило був патріархом, у єрусалимському небі з'явився знак у вигляді Господнього хреста. Тоді ця подія дуже запам'яталася людям. Чоловік щиро сповідував християнську віру, тому одного разу імператор позбавив його патріаршого престолу. Відомо, що святий був присутній на Другому вселенському соборі, який проходив у Константинополі у 381 році.

Що не можна робити

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти.

Заборонено гучно розважатися.

Не варто витрачати багато грошей, бо притягнете фінансові проблеми.

Краще не позичати дитячі речі та продукти.

Не рекомендується ходити в гості, інакше позбудетеся щастя.

Не можна стригти волосся і нігті, бо почнуться невдачі.

Народні прикмети

Якщо прилетять лебеді, то чекайте на суху погоду.

Якщо вже розцвіла мати-й-мачуха, то у квітні буде тепло.

Якщо ще лежить сніг, то худоба добре плодитиметься.

Якщо побачите комарів, то погода буде сонячною.

Що ще відзначають

Щороку 18 березня відзначається Всесвітній день переробки. Таку подію запровадило Бюро міжнародної переробки. Сьогодні важливо наголосити на проблемі забруднення Землі та закликати людей сортувати сміття.

Також на 18 березня припадає День богині родючості – Афродіти. Вона, зокрема, пов'язана з грецькою міфологією. Раніше жінки у цей день молилися до богині, аби чимшвидше завагітніти. Вважалося, що бажання мало обов'язково збутися.