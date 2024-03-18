Мужчина родился в 313 году в Иерусалиме, а в 351-387 годах был патриархом этого города. Больше о жизни святого расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского

В первый год, когда Кирилл был патриархом, в иерусалимском небе появился знак в виде Господнего креста. Тогда это событие очень запомнилось людям. Мужчина искренне исповедовал христианскую веру, поэтому однажды император лишил его патриаршего престола. Известно, что святой присутствовал на Втором вселенском соборе, который проходил в Константинополе в 381 году.

Что нельзя делать

Нельзя есть мясные и молочные продукты.

Запрещено громко развлекаться.

Не стоит тратить много денег, потому что привлечете финансовые проблемы.

Лучше не одалживать детские вещи и продукты.

Не рекомендуется ходить в гости, иначе лишитесь счастья.

Нельзя стричь волосы и ногти, ибо начнутся неудачи.

Народные приметы

Если прилетят лебеди, то ждите сухую погоду.

Если уже расцвела мать-и-мачеха, то в апреле будет тепло.

Если еще лежит снег, то скот будет хорошо плодиться.

Если увидите комаров, то погода будет солнечной.

Что еще отмечают

Ежегодно 18 марта отмечается Всемирный день переработки. Такое событие ввело Бюро международной переработки. Сегодня важно подчеркнуть проблему загрязнения Земли и призвать людей сортировать мусор.

Также на 18 марта приходится День богини плодородия – Афродиты. Она, в частности, связана с греческой мифологией. Раньше женщины в этот день молились богине, чтобы поскорее забеременеть. Считалось, что желание должно было обязательно сбыться.