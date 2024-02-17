17 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна дивитися на зоряне небо

17 лютого за новоюліанським календарем у церкві вшановується пам'ять великомученика Феодора Тирона. Він жив у III столітті та був воїном.

Крім того, сьогодні відзначається День спонтанного прояву доброти та День кота в Європі. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті великомученика Феодора Тирона

Якось Феодор Тирон не захотів приносити жертву римським богам. Тому його наказали відправити у тюрму. Спершу зі святого знущалися та не давали їсти, а потім спалили у вогні. За легендами, тіло великомученика не згоріло, його поховали у Константинополі.

Також, згідно з переказами, одного разу Феодор приснився архієпископу Євдоксію. Зокрема, святий повідомив, що імператор Юліан Відступник хоче залити кров'ю усі продукти, які продаються на ринках. Це мало відбутися у перший тиждень Великого посту. Феодор сказав приготувати пшеницю з медом, щоб люди не голодували.

Що не можна робити

Не можна відмовляти людям у допомозі.

Не варто влаштовувати гучні гуляння.

Краще не дивитися на небо вночі. Бо якщо побачите зірку, яка падає, то скоро хтось з близьких може померти.

Заборонено одягати темні речі, інакше притягнете біду.

Народні прикмети

Туман – до холодного травня.

Якщо на деревах з'явиться іній, то буде рясний врожай.

Тепла погода – до спекотного літа.

Якщо у водоймах почне танути лід, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

17 лютого відзначається щорічне свято – День спонтанного прояву доброти. Відомо, що його запровадили у 1995 році у місті Денвер, що в штаті Колорадо (США). У 2004 році святкування вперше відбулося у Новій Зеландії. На міжнародному рівні День спонтанного прояву доброти відзначили у 1998 році у Токіо.

Також сьогодні – День кота в Європі. Свято запровадили 28 років тому в Італії. Згодом воно набуло популярності в інших країнах. За традицією, сьогодні люди збирають гроші та їжу для бездомних тварин.