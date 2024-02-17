17 февраля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя смотреть на звездное небо

17 февраля по новоюлианскому календарю в церкви почитается память великомученика Феодора Тирона. Он жил в III веке и был воином.

Кроме того, сегодня отмечается День спонтанного проявления доброты и День кота в Европе. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

Тоже интересно Православный календарь на февраль 2024: какие религиозные праздники будем отмечать по-новому

День памяти великомученика Феодора Тирона

Как-то Феодор Тирон не захотел приносить жертву римским богам. Поэтому его приказали отправить в тюрьму. Сначала над святым издевались и не давали есть, а потом сожгли в огне. По легендам, тело великомученика не сгорело, его похоронили в Константинополе.

Также, согласно преданию, однажды Феодор приснился архиепископу Евдоксию. В частности, святой сообщил, что император Юлиан Отступник хочет залить кровью все продукты, которые продаются на рынках. Это должно было произойти в первую неделю Великого поста. Феодор сказал приготовить пшеницу с медом, чтобы люди не голодали.

Что нельзя делать

Нельзя отказывать людям в помощи.

Не стоит устраивать шумные гуляния.

Лучше не смотреть на небо ночью. Потому что если увидите звезду, которая падает, то скоро кто-то из близких может умереть.

Запрещено одевать темные вещи, иначе притянете беду.

Народные приметы

Туман – к холодному маю.

Если на деревьях появится иней, то будет обильный урожай.

Теплая погода – к жаркому лету.

Если в водоемах начнет таять лед, то весна придет рано.

Что еще отмечают

17 февраля отмечается ежегодный праздник – День спонтанного проявления доброты. Известно, что его ввели в 1995 году в городе Денвер, что в штате Колорадо (США). В 2004 году празднование впервые состоялось в Новой Зеландии. На международном уровне День спонтанного проявления доброты отметили в 1998 году в Токио.

Также сегодня – День кота в Европе. Праздник ввели 28 лет назад в Италии. Впоследствии он приобрел популярность в других странах. По традиции, сегодня люди собирают деньги и еду для бездомных животных.