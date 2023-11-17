17 листопада — яке свято в Україні та світі: заборони та прикмети на сьогодні

Сьогодні церква вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Він відомий завдяки дару доносити до людей слово Боже.

Багато язичників прийшло до християнства завдяки його старанням. Більше про те, що сьогодні за день, читайте на сайті 24 Каналу.

Уважно Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

Григорій Чудотворець народився у Неокесарії та навчався в Александрії. Довгий час жив у пустелі. Захищав людей, коли їх переслідували за християнську віру.

Прикмети на цей день

Якщо на вулиці гарна погода, то зима буде теплою.

Похмура погода обіцяє хмарну зиму.

Темний лід на річці – до багато врожаю наступного року.

Що не можна робити

Ні в якому разі не можна сваритися, бо накличите гнів святого.

Заборонено обговорювати людей за їхніми спинами.

Заборонено приміряти чужі прикраси, особливо обручки.

Не варто вирушати в подорож, інакше в дорозі може статися біда.

Свято в Україні та світі

Також сьогодні Міжнародний день проти булінгу. Його відзначають двічі на рік: в останню п'ятницю лютого та третю п'ятницю листопада. Цей день бере свій початок з Нової Шотландії. Двоє хлопців – Тревіс Прайс та Девід Шепард виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за рожеву сорочку.

Щоб проявити солідарність, вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх. Такий акт підтримки та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.