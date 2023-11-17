Багато язичників прийшло до християнства завдяки його старанням. Більше про те, що сьогодні за день, читайте на сайті 24 Каналу.
Уважно Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні
Григорій Чудотворець народився у Неокесарії та навчався в Александрії. Довгий час жив у пустелі. Захищав людей, коли їх переслідували за християнську віру.
Прикмети на цей день
- Якщо на вулиці гарна погода, то зима буде теплою.
- Похмура погода обіцяє хмарну зиму.
- Темний лід на річці – до багато врожаю наступного року.
Що не можна робити
- Ні в якому разі не можна сваритися, бо накличите гнів святого.
- Заборонено обговорювати людей за їх спинами.
- Заборонено приміряти чужі прикраси, особливо обручки.
- Не варто вирушати в подорож, інакше в дорозі може статися біда.
Свято в Україні та світі
Також сьогодні Міжнародний день проти булінгу. Його відзначають двічі на рік: в останню п'ятницю лютого та третю п'ятницю листопада. Цей день бере свій початок з Нової Шотландії. Двоє хлопців – Тревіс Прайс та Девід Шепард виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за рожеву сорочку.
Щоб проявити солідарність, вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх. Такий акт підтримки та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.