Багато язичників прийшло до християнства завдяки його старанням. Більше про те, що сьогодні за день, читайте на сайті 24 Каналу.

Уважно Які державні свята відзначатимемо у листопаді та чи будуть додаткові вихідні

Григорій Чудотворець народився у Неокесарії та навчався в Александрії. Довгий час жив у пустелі. Захищав людей, коли їх переслідували за християнську віру.

Прикмети на цей день

Якщо на вулиці гарна погода, то зима буде теплою.

Похмура погода обіцяє хмарну зиму.

Темний лід на річці – до багато врожаю наступного року.

Що не можна робити

Ні в якому разі не можна сваритися, бо накличите гнів святого.

Заборонено обговорювати людей за їх спинами.

Заборонено приміряти чужі прикраси, особливо обручки.

Не варто вирушати в подорож, інакше в дорозі може статися біда.

Свято в Україні та світі

Також сьогодні Міжнародний день проти булінгу. Його відзначають двічі на рік: в останню п'ятницю лютого та третю п'ятницю листопада. Цей день бере свій початок з Нової Шотландії. Двоє хлопців – Тревіс Прайс та Девід Шепард виступили проти булінгу, коли їхнього однокласника висміяли за рожеву сорочку.

Щоб проявити солідарність, вони придбали 50 рожевих сорочок і закликали своїх однокласників одягнути їх. Такий акт підтримки та єдності привернув увагу не лише в Канаді, але й у США та інших країнах. Наступного року ініціатива набула міжнародного розголосу.