Яке свято 16 квітня за новоюліанським календарем : чому сьогодні не варто прати рушники

16 квітня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини. Раніше наші предки у цей день працювали у саду. Деякі люди йшли на город, аби починати сіяти різні культури.

Також християни ходили до церкви, де молилися за здоров'я кожного члена сім'ї. А яких заборон потрібно дотримуватися сьогодні, розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василини

Сестри жили в одному з міст Італії у III-IV століттях. Дівчата рано втратили батьків та вирішили, що не будуть виходити заміж. Якось про це дізнався імператор. Він наказав відправити їх до Македонії, де сестри мали обрати чоловіків. Однак мучениці цього не хотіли. Через деякий час дівчат засудили до страти. Двох сестер спалили, а ще одну закрили у будинку розпусти. Одного разу остання захотіла втекти звідти, їй допомагали ангели. Проте охоронець помітив втікачів і пустив стрілу з лука.

Що не можна робити

Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти, пити алкогольні напої та розважатися, оскільки триває Великий піст.

Не можна конфліктувати, ображати одне одного та лихословити.

Не варто позичати комусь гроші або речі, а також приймати їх.

Не рекомендується нищити рослини, інакше трапиться біда.

Відкладіть прання рушників та постелі на інший день, бо захворієте.

Народні прикмети

Якщо надворі буде гриміти, то отримаєте багатий врожай хліба.

Якщо побачите хрущів, то чекайте на суху погоду.

Якщо яскраво світить сонце, то починайте садити капусту.

Якщо звіється сильний вітер, то літо буде холодне.

Дощ – до жаркого літа.

Що ще відзначають

На 16 квітня припадає щорічне свято – Всесвітній день голосу. У цей день, зокрема, говорять про те, наскільки крик, паління, стрес та алкоголь шкідливі для голосу. Тож закликають людей дбати про своє здоров'я.

Також сьогодні відзначається День піжами на роботі. Люди не дотримуються дрес-коду, аби створити навколо веселу та розслаблену атмосферу. Деякі компанії навіть влаштовують для своїх співробітників піжамні вечірки.