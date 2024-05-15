15 травня – яке сьогодні свято: важливі заборони та цікаві прикмети на день

У середу, 15 травня, церква вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого. Кажуть, що він вмів зцілювати людей від різних хвороб та творити чудеса. Наші предки вважали, що у свято приходить справжнє тепло.

У цей день не можна сваритися, злитися, ображати одне одного та лихословити. Що ще заборонено робити, розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Пахомія Великого

Пахомій Великий народився у Єгипті. Коли йому виповнилося 20 років, то пішов у римське військо. Однак вже через деякий час чоловік охрестився та відправився жити у пустелю, де дотримувався суворих правил. Там зібрав навколо себе ченців та розробив для них спеціальний статут.

Монахи повинні були працювати на млинах, в кузнях або на землі, плести кошики та займатися іншими справами, аби забезпечувати себе. Незабаром про Пахомія дізналися у всьому Єгипті, тому у преподобного з'явилися учні. Він почав створювати монастирі. Заснував також і жіночий. Помер у 348 році.

Що не можна робити

Не варто, щоб у домі було брудно, інакше притягнете фінансові проблеми. Краще позбутися усіх непотрібних речей.

Не рекомендується розказувати комусь про свої плани, бо не вдасться втілити їх в реальність. Тримайте язик за зубами.

Не можна позичати гроші, бо незабаром втратите їх.

Народні прикмети

Яскраво-червоний схід сонця – до пожеж літом.

Дощ – до грозового червня.

Якщо вдень буде тепло, то чекайте на сонячне літо.

Що ще відзначають

Щороку 15 травня люди святкують Міжнародний день сім'ї. Свято 20 вересня 1993 року запровадила Організація Об'єднаних Націй.

Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день захисту клімату. Цю подію також проголосила Організація Об'єднаних Націй.