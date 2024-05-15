В этот день нельзя ссориться, злиться, оскорблять друг друга и сквернословить. Что еще запрещено делать, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Пахомия Великого

Пахомий Великий родился в Египте. Когда ему исполнилось 20 лет, то пошел в римское войско. Однако уже через некоторое время мужчина крестился и отправился жить в пустыню, где придерживался строгих правил. Там собрал вокруг себя монахов и разработал для них специальный устав.

Монахи должны были работать на мельницах, в кузницах или на земле, плести корзины и заниматься другими делами, чтобы обеспечивать себя. Вскоре о Пахомии узнали во всем Египте, поэтому у преподобного появились ученики. Он начал создавать монастыри. Основал также и женский. Умер в 348 году.

Что нельзя делать

Не стоит, чтобы в доме было грязно, иначе привлечете финансовые проблемы. Лучше избавиться от всех ненужных вещей.

Не рекомендуется рассказывать кому-то о своих планах, потому что не удастся воплотить их в реальность. Держите язык за зубами.

Нельзя одалживать деньги, потому что вскоре потеряете их.

Народные приметы

Ярко-красный восход солнца – к пожарам летом.

Дождь – к грозовому июню.

Если днем будет тепло, то ждите солнечное лето.

Что еще отмечают

Каждый год 15 мая люди празднуют Международный день семьи. Праздник 20 сентября 1993 года ввела Организация Объединенных Наций.

Кроме того, сегодня имеем Международный день защиты климата. Это событие также провозгласила Организация Объединенных Наций.