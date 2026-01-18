Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

Щомісяця віряни вшановують пам'ять святих та інші важливі церковні дати. Зокрема, пов'язані з подіями, що вплинули на поширення християнства серед людей.

Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на січень 2026 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Календар церковних свят на січень 2026 за новим стилем

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василія Великого. У народі цей день називають Старим Новим роком, зазначає сайт "Українські традиції". У цей час традиційно господарі запрошують у свій дім посівальників, які бажають їм щедрого врожаю та добробуту на весь наступний рік.

2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, Папи Римського.

3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія.

4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста.

5 січня – Надвечір'я Богоявлення.

6 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення. Це свято нагадує вірянам про хрещення Ісуса в річці Йордані. Головним символом дня є вода, яка після освячення вважається цілющою. У цей день заведено купатися в ополонці та молитися в церкві за очищення душі й тіла.

7 січня – собор Святого Івана Хрестителя.

8 січня – преподобного Георгія.

9 січня – святого мученика Полієвкта.

10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна.

11 січня – преподобного Феодосія Великого.

12 січня – святої мучениці Тетяни. Вона традиційно вважається покровителькою студентства та знань. У цей день заведено вітати з Днем ангела всіх жінок, що мають це прекрасне ім'я.

13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських.

14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни.

15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника.

16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра.

17 січня – преподобного Антонія Великого.

18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських.

19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

20 січня – преподобного Євтимія Великого.

21 січня – преподобного Максима Сповідника.

22 січня – святого апостола Тимофія.

23 січня – священномучеників Климента та Агафангела.

24 січня – преподобної Ксенії Римлянки.

25 січня – святого Григорія Богослова.

26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії.

27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого.

28 січня – преподобного Єфрема Сирійця.

29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Календар церковних свят на січень 2026 за старим стилем

1 січня – мученика Боніфатія; преподобного Іллі Муромця, ченця Києво-Печерського.

2 січня – священномученика Ігнатія Богоносця.

3 січня – мучениці Юліанії, святителя Петра.

4 січня – святої великомучениці Анастасії Римлянки.

5 січня – мучеників Критських.

6 січня – Святвечір Різдва Христового.

7 січня – Різдво Христове. Це одне з найсвітліших свят у році, що символізує народження Спасителя та надію на порятунок людства. Саме в цей день родини збираються за святковим столом, а оселі наповнюються звуками давніх колядок.

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці, святого Йосипа Обручника та святого Якова, брата Господнього.

9 січня – першомученика Стефана.

10 січня – 20 тисяч мучеників у Никодимії спалених.

11 січня – Іова Манявського.

12 січня – мучениці Анисії.

13 січня – Щедрий вечір, преподобної Меланії (Маланки).

14 січня – Обрізання Господнє, святителя Василя Великого.

15 січня – чудотворця Серафима Саровського.

16 січня – пророка Малахії.

17 січня – Собор 70 Апостолів: Якова, Марка, Луки.

18 січня – Святвечір Хрещення Господнього.

19 січня – Водохреще.

20 січня – Собор Івана Хрестителя.

21 січня – преподобного Георгія.

22 січня – мученика Полієвкта, преподобного Євстратія Чудотворця.

23 січня – святителя Григорія Ніського.

24 січня – преподобних Феодосія Великого та Михаїла.

25 січня – святої мучениці Тетяни.

26 січня – мучеників Єрмила, Стратоніка та Петра.

27 січня – святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни.

28 січня – преподобного Павла Фівейського.

29 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра.

30 січня – преподобного Антонія Великого.

31 січня – Афанасія та Кирила, святителів Олександрійських.