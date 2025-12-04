Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025

Щомісяця віряни вшановують пам'ять святих та інші важливі церковні дати. Зокрема, пов'язані з подіями, що вплинули на поширення християнства серед людей.

Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на грудень 2025 нижче, пише 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Календар церковних свят на грудень 2025 за новим стилем

1 грудня – святого пророка Наума;

2 грудня – святого пророка Авакума;

3 грудня – святого пророка Софонії;

4 грудня – святої великомучениці Варвари, святого преподобного Дамаскина;

5 грудня – святого преподобного Сави Освященного;

6 грудня – святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Він прославився своїм милосердям та допомогою нужденним. У цей день заведено таємно класти подарунки дітям під подушку, наслідуючи доброту святого.

7 грудня – святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського;

8 грудня – святого преподобного Патапія;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Це велике свято підкреслює особливу роль Діви Марії в історії порятунку людей. Також воно вшановує Божу благодать, яка обрала Богородицю ще до Її народження.

10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

11 грудня – святого преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня – святого Спиридона;

13 грудня – святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста;

14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

15 грудня – святого священномученика Єлевтерія, святого преподобного Павла;

16 грудня – святого пророка Аггея;

17 грудня – святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла;

18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;

19 грудня – святого мученика Боніфатія;

20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня – святої мучениці Юліани;

22 грудня – святої великомучениці Анастасії;

23 грудня – святих 10 мучеників Критських;

24 грудня – Святвечір, святих Отців, святого преподобномученика Євгенія. Це останній день Різдвяного посту, коли родина збирається за столом після появи на небі першої зірки. Українці традиційно готують 12 пісних страв, зокрема кутю, на честь дванадцяти апостолів.

25 грудня – Різдво Христове. Це одне з найбільших християнських свят, яке прославляє народження Ісуса Христа у Вифлеємі для порятунку людства. У цей день віряни відвідують урочисті богослужіння, вітають одне одного словами "Христос народився!" та співають колядки.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці й святого Йосипа Обручника;

27 грудня – святого апостола первомученика й архідиякона Стефана;

28 грудня – святих 2000 мучеників, спалених у Никодимії;

29 грудня – святих дітей, вбитих у Вифлеємі та святого преподобного Маркелла;

30 грудня – святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика, пресвітера;

31 грудня – святої преподобної Меланії.

Православний календар на грудень 2025 за старим стилем

1 грудня – святих мучеників Платона і Романа;

2 грудня – пророка Авдія, мученика Варлаама;

3 грудня – преподобного Григорія Декаполіта;

4 грудня – Введення в Храм Пресвятої Богородиці. У цей день християни згадують, як батьки Діви Марії, Йоаким і Анна, привели 3-річну доньку до Єрусалимського храму для виконання своєї обітниці. Вважається, що Марія самостійно подолала сходи до храму, де Її зустрів первосвященник і ввів у "Святеє Святих", зазначає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

5 грудня – апостола Филимона і тих, що з ним;

6 грудня – святих єпископів Амфілохія і Григорія;

7 грудня – великомучениці Катерини та великомученика Меркурія;

8 грудня – священномучеників Петра та Климента;

9 грудня – преподобного Аліпія Стовпника;

10 грудня – святого Якова;

11 грудня – преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;

12 грудня – мучеників Парамона і Філумена;

13 грудня – святого апостола Андрія Первозванного;

14 грудня – пророка Наума;

15 грудня – пророка Авакума;

16 грудня – пророка Софонія, преподобного Іоанна Мовчальника;

17 грудня – великомучениці Варвари, преподобного Івана Дамаскина;

18 грудня – преподобного Сави Освященного;

19 грудня – святого Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських;

20 грудня – День Амвросія Медіоланського;

21 грудня – преподобного Патапія Фивського;

22 грудня – Непорочне Зачаття святою Анною Пресвятої Богородиці;

23 грудня – мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

24 грудня – преподобного Даниїла Стовпника;

25 грудня – святого Спиридона, єпископа Трімітійського;

26 грудня – мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста;

27 грудня – мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка;

28 грудня – преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія;

29 грудня – святого Огія;

30 грудня – пророка Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла;

31 грудня – мученика Севастіяна та інших.