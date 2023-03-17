17 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

17 березня 2023, 07:50
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17 березня в православному календарі згадують святого Герасима Йорданського. Крім того, на цю дату припадає день мучеників Павла та Юліанії, яких стратили за християнську віру. Також у багатьох країнах світу відзначають День святого Патріка.

День ангела сьогодні святкують Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків, інформує 24 Канал.

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Народні прикмети на 17 березня

  • Якщо надворі багато птахів, тоді очікувати тепла.
  • Якщо помітили, що граки літають зграями та гніздяться, тоді погода буде дуже мінлива.
  • Граки голосно кричать – скоро буде дощ.
  • Якщо ніч цього дня – безхмарна, тоді весна буде теплою.
  • Якщо вранці туман, тоді в день буде сонячна погода.


Прикмети на 17 березня / Фото Canva

Що не можна робити 17 березня

  • Не варто кричати на інших людей та пліткувати.
  • Не відмовляйте тим, хто просить милостиню.
  • Не купуйте дорогих речей.
  • Не одягайте нове взуття, бо може боліти спина.

Автор: Ольга Бомко