17 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
17 березня 2023, 07:50Читать новость на русском
17 березня в православному календарі згадують святого Герасима Йорданського. Крім того, на цю дату припадає день мучеників Павла та Юліанії, яких стратили за християнську віру. Також у багатьох країнах світу відзначають День святого Патріка.
День ангела сьогодні святкують Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків, інформує 24 Канал.
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Народні прикмети на 17 березня
- Якщо надворі багато птахів, тоді очікувати тепла.
- Якщо помітили, що граки літають зграями та гніздяться, тоді погода буде дуже мінлива.
- Граки голосно кричать – скоро буде дощ.
- Якщо ніч цього дня – безхмарна, тоді весна буде теплою.
- Якщо вранці туман, тоді в день буде сонячна погода.
Прикмети на 17 березня / Фото Canva
Що не можна робити 17 березня
- Не варто кричати на інших людей та пліткувати.
- Не відмовляйте тим, хто просить милостиню.
- Не купуйте дорогих речей.
- Не одягайте нове взуття, бо може боліти спина.