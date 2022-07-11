Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

11 липня день Ангела святкує Сергій. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Пам’ятні дати

  • У 1767 році в Англії востаннє спалили людину.

Свято в церковному календарі

11 липня в православній церкві відзначають пам'ять святих Сергія та Германа, які були відомими праведниками та чудотворцями.

Прикмети 11 липня

  • Немає заморозків – початок осені буде теплим;
  • Зозуля перестала кувати – зима буде рання;
  • Сонячний день на Сергія та Германа – хороша погода буде триматись тиждень.

Що не можна робити 11 липня

  • У цей день не радять працювати з голками та спицями;
  • Сьогодні не можна прати;
  • Не можна напередодні свята Петра і Павла косити кропиву.