Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

11 липня день Ангела святкує Сергій. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Пам’ятні дати

У 1767 році в Англії востаннє спалили людину.

Свято в церковному календарі

11 липня в православній церкві відзначають пам'ять святих Сергія та Германа, які були відомими праведниками та чудотворцями.

Прикмети 11 липня

Немає заморозків – початок осені буде теплим;

Зозуля перестала кувати – зима буде рання;

Сонячний день на Сергія та Германа – хороша погода буде триматись тиждень.

Що не можна робити 11 липня