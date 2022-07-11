Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
11 липня день Ангела святкує Сергій. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
Читайте також Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: популярні методи
Пам’ятні дати
- У 1767 році в Англії востаннє спалили людину.
Свято в церковному календарі
11 липня в православній церкві відзначають пам'ять святих Сергія та Германа, які були відомими праведниками та чудотворцями.
Прикмети 11 липня
- Немає заморозків – початок осені буде теплим;
- Зозуля перестала кувати – зима буде рання;
- Сонячний день на Сергія та Германа – хороша погода буде триматись тиждень.
Що не можна робити 11 липня
- У цей день не радять працювати з голками та спицями;
- Сьогодні не можна прати;
- Не можна напередодні свята Петра і Павла косити кропиву.