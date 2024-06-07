7 червня – яке церковне свято: основні заборони на цей день

У п'ятницю, 7 червня, вшановується пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського. З давніх-давен у молитвах до чоловіка просять хорошого врожаю, аби його не пошкодила погана погода.

Раніше люди у цей день прибирали у будинку та прали одяг. Детальніше про сьогоднішнє свято дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

Теодот Анкирський жив за часів правління імператора Діоклетіана. Тоді людей, які сповідували християнську віру, постійно переслідували. Святий не міг залишатися осторонь, тому дозволяв вірянам ховатися у себе вдома. Він приходив до людей у в'язницю та ховав тих, кого вбили. Одного разу попався й сам Теодот, однак від не зрадив Ісуса Христа. За те, що священномученик не захотів поклонятися ідолам, його спершу мучили, а потім стратили.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти та лихословити.

Не варто шити, вишивати та в'язати.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується важко працювати.

Народні прикмети

Якщо ввечері почуєте квакання жаб, то незабаром потепліє.

Тепла та ясна погода – до щедрого врожаю жита.

Ранок без роси – до дощу.

Грім – до похолодання.

Що ще відзначають

Щороку 7 червня відзначається Всесвітній день турботи. Сьогодні людей закликають робити добрі справи, піклуватися про інших та співчувати. Потрібно проявляти більше любові одне до одного.

Також сьогодні – Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання. Тож щиро вітаємо усіх причетних з професійним святом та бажаємо успіхів у роботі.