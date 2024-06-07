Раньше люди в этот день убирали в доме и стирали одежду. Подробнее о сегодняшнем празднике узнавайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского

Феодот Анкирский жил во времена правления императора Диоклетиана. Тогда людей, которые исповедовали христианскую веру, постоянно преследовали. Святой не мог оставаться в стороне, поэтому позволял верующим прятаться у себя дома. Он приходил к людям в тюрьму и хоронил тех, кого убили. Однажды попался и сам Феодот, однако от не предал Иисуса Христа. За то, что священномученик не захотел поклоняться идолам, его сначала мучили, а потом казнили.

Что нельзя делать

Нельзя устраивать конфликты и сквернословить.

Не стоит шить, вышивать и вязать.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется тяжело работать.

Народные приметы

Если вечером услышите кваканье лягушек, то вскоре потеплеет.

Теплая и ясная погода – к щедрому урожаю ржи.

Утро без росы – к дождю.

Гром – к похолоданию.

Что еще отмечают

Каждый год 7 июня отмечается Всемирный день заботы. Сегодня людей призывают делать добрые дела, заботиться о других и сочувствовать. Нужно проявлять больше любви друг к другу.

Также сегодня – Международный день специалистов в сфере снабжения. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником и желаем успехов в работе.