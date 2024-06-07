Раньше люди в этот день убирали в доме и стирали одежду. Подробнее о сегодняшнем празднике узнавайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского

Феодот Анкирский жил во времена правления императора Диоклетиана. Тогда людей, которые исповедовали христианскую веру, постоянно преследовали. Святой не мог оставаться в стороне, поэтому позволял верующим прятаться у себя дома. Он приходил к людям в тюрьму и хоронил тех, кого убили. Однажды попался и сам Феодот, однако от не предал Иисуса Христа. За то, что священномученик не захотел поклоняться идолам, его сначала мучили, а потом казнили.

Что нельзя делать

  • Нельзя устраивать конфликты и сквернословить.
  • Не стоит шить, вышивать и вязать.
  • Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не рекомендуется тяжело работать.

Народные приметы

  • Если вечером услышите кваканье лягушек, то вскоре потеплеет.
  • Теплая и ясная погода – к щедрому урожаю ржи.
  • Утро без росы – к дождю.
  • Гром – к похолоданию.

Что еще отмечают

Каждый год 7 июня отмечается Всемирный день заботы. Сегодня людей призывают делать добрые дела, заботиться о других и сочувствовать. Нужно проявлять больше любви друг к другу.

Также сегодня – Международный день специалистов в сфере снабжения. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником и желаем успехов в работе.