Раньше люди в этот день убирали в доме и стирали одежду. Подробнее о сегодняшнем празднике узнавайте в материале LifeStyle 24.
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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского
Феодот Анкирский жил во времена правления императора Диоклетиана. Тогда людей, которые исповедовали христианскую веру, постоянно преследовали. Святой не мог оставаться в стороне, поэтому позволял верующим прятаться у себя дома. Он приходил к людям в тюрьму и хоронил тех, кого убили. Однажды попался и сам Феодот, однако от не предал Иисуса Христа. За то, что священномученик не захотел поклоняться идолам, его сначала мучили, а потом казнили.
Что нельзя делать
- Нельзя устраивать конфликты и сквернословить.
- Не стоит шить, вышивать и вязать.
- Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется тяжело работать.
Народные приметы
- Если вечером услышите кваканье лягушек, то вскоре потеплеет.
- Теплая и ясная погода – к щедрому урожаю ржи.
- Утро без росы – к дождю.
- Гром – к похолоданию.
Что еще отмечают
Каждый год 7 июня отмечается Всемирный день заботы. Сегодня людей призывают делать добрые дела, заботиться о других и сочувствовать. Нужно проявлять больше любви друг к другу.
Также сегодня – Международный день специалистов в сфере снабжения. Поэтому поздравляем всех причастных с профессиональным праздником и желаем успехов в работе.