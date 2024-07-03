Яке церковне свято 3 липня: яких заборон потрібно дотримуватися сьогодні

3 липня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Анатолія, патріарха Царгородського. У давні часи люди у цей день обов'язково відвідували храм, аби помолитися та посвятити зерна маку. Після богослужіння, їх обов'язково приносили додому, адже вважалося, що так родина захищена.

Сьогодні не варто починати щось нове, адже плани зазнають краху. Важливі справи краще перенести на інший день. Що ще заборонено робити у це свято та які народні прикмети існують, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Анатолія, патріарха Царгородського

Життя святого Анатолія припадає на IV століття. Чоловік родом з Александрії, а у молодому віці став дияконом. У 449 році в Ефесі відбувся Собор, на якому його зробили патріархом. Анатолій розвивав православну церкву та забирав до Константинополя мощі багатьох святих. Згодом він коронував імператора Лева I Макеллу.

Що не можна робити

Заборонено позичати гроші, бо скоро з кимось посваритесь.

Не можна сваритися, лихословити та злитися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, інакше почнуться фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо побачите багато комарів, то надворі буде жарко.

Якщо в криниці буде мало води, то також чекайте на спекотну погоду.

Якщо павуки будуть плести павутину, то готуйтеся до потепління.

Що ще відзначають

3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Його було запроваджено у 2011 році, згідно з указом Міністра оборони України. Вітаємо усіх причетних з професійним святом!

Також сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Під час події люди традиційно відмовляються від поліетилену і пластику, а натомість використовують екоальтернативи.