Сьогодні не варто починати щось нове, адже плани зазнають краху. Важливі справи краще перенести на інший день. Що ще заборонено робити у це свято та які народні прикмети існують, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Анатолія, патріарха Царгородського

Життя святого Анатолія припадає на IV століття. Чоловік родом з Александрії, а у молодому віці став дияконом. У 449 році в Ефесі відбувся Собор, на якому його зробили патріархом. Анатолій розвивав православну церкву та забирав до Константинополя мощі багатьох святих. Згодом він коронував імператора Лева I Макеллу.

Що не можна робити

Заборонено позичати гроші, бо скоро з кимось посваритесь.

Не можна сваритися, лихословити та злитися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, інакше почнуться фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо побачите багато комарів, то надворі буде жарко.

Якщо в криниці буде мало води, то також чекайте на спекотну погоду.

Якщо павуки будуть плести павутину, то готуйтеся до потепління.

Що ще відзначають

3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Його було запроваджено у 2011 році, згідно з указом Міністра оборони України. Вітаємо усіх причетних з професійним святом!

Також сьогодні маємо щорічне свято – Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Під час події люди традиційно відмовляються від поліетилену і пластику, а натомість використовують екоальтернативи.