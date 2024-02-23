Кого вшановують християни 23 лютого: що не можна робити сьогодні

23 лютого християни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Відомо, що чоловік присвятив церкві сорок років. Раніше це свято припадало на 8 березня.

Також у світі сьогодні відзначається Міжнародний день протидії булінгу та Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Детальніше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті священномученика Полікарпа

Святий Полікарп вчився в апостола Івана Богослова. Саме він зробив священномученика єпископом. Сталося це в одному з міст Малої Азії у 96 році. У ті часи Римом правив імператор Марк Аврелій. Одного разу він наказав воїнам схопити Полікарпа. Чоловік знав, що таке нещастя трапиться. Адже якось побачив видіння.

Згодом єпископа прив'язали до стовпа, розпалили вогнище, аби спалити його живцем. Однак тоді сталося справжнє чудо. Адже вогонь ніяк не нашкодив Полікарпу. Тому відступники почали проколювати тіло святого. Його кров змогла загасити полум'я. Відомо, що священномученик помер у Великодню суботу у 156 році.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Краще не думати про погане.

Народні прикмети

Туман – до дощового літа.

Якщо побачите лід у водоймах, то весною буде погана риболовля.

Якщо горобці витимуть гнізда, то скоро прийде тепло.

Якщо почуєте стукіт дятла, то чекайте на пізню весну.

Що ще відзначають

23 лютого відзначається Міжнародний день протидії булінгу. Цікаво, що це свято має ще одну дату – третю п'ятницю листопада. Сьогодні, зокрема, згадують про вчинок школярів з Нової Шотландії. Річ у тім, що їхнього однокласника постійно ображали, бо він носив сорочку рожевого кольору. Тому якось хлопці, Девід Шепард та Тревіс Прайс, вирішили виступити проти булінгу. Вони придбали 50 рожевих сорочок та попросили одягти їх інших дітей. Потім про такий вчинок дізналася міжнародна спільнота.

Крім того, сьогодні маємо ще одне свято – Всесвітній день взаєморозуміння і миру. Саме 23 лютого 1905 року заснували організацію Rotary International. Зокрема, вона об'єднує бізнесменів, які можуть надавати гуманітарні послуги. Така ініціатива повинна популяризувати мир та доброзичливість у всьому світі.