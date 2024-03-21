Колись люди вірили, що в цей день кринична вода володіє цілющими властивостями. Тому нею не лише вмивалися, але й поливали сад та город. А які на сьогодні є народні прикмети та заборони, розповість LifeStyle 24.

Важливо Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті преподобного Якова, єпископа Катанського

Відомо, що ще у дитинстві Яків щиро сповідував християнську віру. Хлопчик постійно молився, дотримувався посту, а згодом став монахом. Крім того, преподобний любив читати священні книги. Саме тому одного разу його призначили на посаду єпископа. У той час правив імператор Костянтин Копронім, який хотів, аби Яків відрікся від християнства. Однак святий відмовився це робити, тому зазнав мученицької смерті.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується займатися пранням.

Не потрібно поливати кімнатні рослини, бо сім'я постійно сваритиметься.

Заборонено розважатися, пити алкогольні напої, їсти м'ясо та молочні продукти. Адже нагадаємо, що зараз триває Великодній піст.

Народні прикмети

Сині хмари – до теплої, але дощової погоди.

Якщо почуєте грім, то отримаєте хороший врожай.

Ясне небо – до теплого дощу.

Якщо побачите комарів, то скоро буде тепло.

Що ще відзначають

Щороку 21 березня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Ініціаторкою такої події стала Організація Об'єднаних Націй 26 жовтня 1966 року. Саме у цей день, у 1960 році, жителі Південно-Африканської Республіки вийшли на мітинг проти ухвалення закону про апартеїд – це дискримінація темношкірих людей та тих, хто з Азії. Тоді поліція вбила 69 учасників мирного протесту.

Також сьогодні маємо Всесвітній день людини з синдромом Дауна. 21 березня 2006 року його запровадила Європейська асоціація синдрому Дауна. А вже 20 грудня 2007 року ця подія досягла міжнародного рівня.