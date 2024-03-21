Когда-то люди верили, что в этот день колодезная вода обладает целебными свойствами. Поэтому ею не только умывались, но и поливали сад и огород. А какие на сегодня есть народные приметы и запреты, расскажет LifeStyle 24.

Важно Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти преподобного Иакова, епископа Катанского

Известно, что еще в детстве Иаков искренне исповедовал христианскую веру. Мальчик постоянно молился, придерживался поста, а впоследствии стал монахом. Кроме того, преподобный любил читать священные книги. Именно поэтому однажды его назначили на должность епископа. В то время правил император Константин Копроним, который хотел, чтобы Иаков отрекся от христианства. Однако святой отказался это делать, поэтому претерпел мученическую смерть.

Что нельзя делать

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Не рекомендуется заниматься стиркой.

Не нужно поливать комнатные растения, потому что семья будет постоянно ссориться.

Запрещено развлекаться, пить алкогольные напитки, есть мясо и молочные продукты. Ведь напомним, что сейчас продолжается Пасхальный пост.

Народные приметы

Синие облака – к теплой, но дождливой погоде.

Если услышите гром, то получите хороший урожай.

Ясное небо – к теплому дождю.

Если увидите комаров, то скоро будет тепло.

Что еще отмечают

Каждый год 21 марта отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Инициатором такого события стала Организация Объединенных Наций 26 октября 1966 года. Именно в этот день, в 1960 году, жители Южно-Африканской Республики вышли на митинг против принятия закона об апартеиде – это дискриминация темнокожих людей и тех, кто из Азии. Тогда полиция убила 69 участников мирного протеста.

Также сегодня имеем Всемирный день человека с синдромом Дауна. 21 марта 2006 года его ввела Европейская ассоциация синдрома Дауна. А уже 20 декабря 2007 года это событие достигло международного уровня.