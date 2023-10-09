6 вродливих імен для хлопчиків, які народилися в жовтні

Осінь часто вважають порою творчих особистостей. У цей період народжуються діти, які захоплюються співами, танцями, малюванням. Дуже важливо правильно назвати діток.

Хлопчики, народжені восени, а саме у жовтні – добрі, чуйні, емпатичні. Аби ці риси закріпити, треба дібрати новонародженому, красиве та милозвучне ім'я. 24 Канал дібрав кілька найкращих варіантів.

Вау 50 старовинних українських імен для дівчат: красивий перелік

Імена для хлопчиків, народжених у жовтні

Філіпп – прекрасне чоловіче ім'я, яке бере початок із Давньої Греції. Має значення "любитель коней". Раніше так називали хлопчиків, яких потім відправляли на службу в кінноту. Це було ознакою престижу, тому кінь – це символ влади та мужності.

Макар – теж грецького походження. Утворилося від слова "Макаріос", що перекладають на українську як "блаженний","щасливий". У міфології "Макаріос" був епітетом до імені верховного бога Зевса.

Борис вважається ім'ям зі старослов'янським корінням, що є скороченим варіантом імені Борислав. Означає ""прославлений в боротьбі", "борець", "міцний". А от у такій країні, як Стародавня Персія, Борис тлумачать як "спадкоємець". У країнах арабського світу ім'я має значення "видатний ".

Тихон – виникло у Греції та не має стосунку до українського слова "тихий". Його пов'язують з іменем давньогрецької богині долі та випадку, Фортуні або Тихе. Має значення "доля", "випадковість".

Амір – красиве ймення арабського походження. На українську воно перекладається як "володар", "начальник", "князь". А ось у євреїв жіноча форма імені Аміра означає квітуча" або "крона дерева".

Дем'ян – грецького походження, утворилося від чоловічого імені Damianus. Має значення "присвячений Дамії". Це богиня родючості та достатку у грецькій міфології. Інші вважають, що воно виникло від імені Даміанос з перекладом "підкорювати".