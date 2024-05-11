Вони вкрадуть ваше сердечко: 5 рідкісних імен для хлопчиків

Рідкісні імена викликають захоплення у багатьох людей. Батьки все частіше так називають малюків, адже зачаровуються звучанням. Коли діти підростають, то зазвичай виділяються у компаніях або серед однолітків.

Насправді до наших часів збереглося чимало рідкісних імен, їх просто потрібно ретельніше шукати. Декілька варіантів для вас зібрав LifeStyle 24.

Краса Справжні сім'янини: чоловіки з цими іменами стають найкращими батьками

Неймовірні рідкісні імена для хлопчиків

Модест

З латинської мови ім'я Модест перекладається як "невибагливий" та "скромний". Його доволі рідко можна почути в Україні, і дарма. Адже це ім'я наділяє хлопчиків чималою кількістю позитивних рис характеру: працьовитістю, комунікабельністю та безконфліктністю.

Світозар

Ім'я Світозар має дуже давнє слов'янське походження. Наші предки так називали дітей ще тоді, коли було поширене язичництво. Воно складається з двох слів: "світло" та "сяяти", тому й має значення – "той, що освітлює". Чоловіки, які володіють цим іменем, досить приємні у спілкуванні.

Список рідковживаних чоловічих імен / Фото Unsplash

Вау 4 чоловічі імені, які володіють сильною енергетикою

Тадей

За однією версією ім'я Тадей утворилося від імені Теодор. За іншою, має єврейське коріння та означає "похвала", з грецької мови також перекладається як "серце". Власники цього імені не люблять сидіти на місці, вони постійно шукають пригоди, тому інколи потрапляють у цікаві ситуації.

Благомир

Слов'янське ім'я Благомир тлумачиться як "добрий до світу". У давні часи воно мало ще іншу форму – Блажимир. Це ім'я дійсно наділяє хлопчиків хорошим характером. Вони ніколи не відмовлять у допомозі близьким або тим, хто її потребує. Завжди намагаються знаходити у всьому позитив.

Каміль

Походження імені Каміль пов'язують з латинським прізвищем Каміллус. Останнє виникло від слова "camillus", яке трактується як "юнак на службі у багатіїв". Такі чоловіки не бояться брати на себе відповідальність навіть у надскладних ситуаціях. Їм точно можна довіритися.