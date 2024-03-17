4 чоловічі римські імені, які викликають захоплення

Багато римських імен вважаються одними з найпопулярніших в Україні. Можливо, це пов'язано саме з давньою історією, походженням та сильним значенням.

Сьогодні LifeStyle 24 зібрав красиві римські імена, якими можна назвати хлопчика. Зберігайте добірку, аби не загубити, коли думатимете, як назвати майбутнього сина.

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Римські чоловічі імена, які сподобаються майбутнім батькам

Максим

Ім'я Максим можна часто почути серед українців. Воно утворилося від римського родового імені Maximus, яке перекладається як "найвеличніший", "найбільший".

Попри таке значення, у дитинстві власники цього імені досить невпевнені у собі. Позбутися такої риси характеру вдається лише у дорослому віці. Однак тоді вони можуть поводитися дещо агресивно та жорстко. Зокрема, Максимам притаманні категоричність та запал, який важко стримати.

Савелій

Ім'я Савелій не таке популярне в Україні. Воно має римське та давньоєврейське походження. Тому й володіє декількома значеннями: "невибагливий" або "бажаний", "неочікуваний".

Такі хлопчики вирізняються спокійним характером, чуйністю та добротою. Вони люблять вивчати щось нове. Це, зокрема, допомагає розвинути інтуїцію та допитливість. Хоча Савелії і є доволі комунікабельними, часто шукають роботу, яка найменше пов'язана з людьми.

Добірка римських чоловічих імен / Фото Canva

Віталій

Ім'я Віталій трактується як "життєздатний", "життєвий", "той, що дає життя". Цікаво, що колись римські імена мали свої когномени – прізвиська, які потім почали успадковуватися. Тут він звучить як Vitalianus.

Віталії завжди прагнуть заробляти багато грошей, тому є дуже цілеспрямованими. Нерідко досягають значних успіхів у кар'єрі, однак вони не звикли прислухатися до чужих порад. Таким чоловікам важливо прийняти рішення самостійно, аби точно бути впевненими.

Марк

Ім'я Марк з'явилося від слова "marcus", яке тлумачиться як "молоток". Раніше у Римі цей предмет вважався зброєю, яка була призначена для гладіаторських боїв. Ім'я також пов'язують з римським богом війни Марсом.

У хлопчиків, яким належить це ім'я, доволі складний характер. Вони звикли проявляти рішучість у різних ситуаціях, а також завжди висловлювати власну думку. Часто можуть бути занадто самовпевненими та егоїстичними, тому інколи виникають серйозні сварки з людьми.