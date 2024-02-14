Так називають переможців: 7 чоловічих імен, які приносять своїм власникам успіх

Зазвичай батьки хочуть найкращого для своїх дітей. Тому обирають для них імена, які допомагають долати будь-які життєві труднощі та приносять шалений успіх у кар'єрі й особистому житті.

Сьогодні LifeStyle 24 публікує добірку таких імен для хлопчиків. Так називають справжніх переможців, які є дуже цілеспрямованими.

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Імена для хлопчиків: список

Ім'я Віктор з латинської мови перекладається як "перемога", "переможець". Такі хлопчики проявляють свою цілеспрямованість з самого дитинства. Вони не бояться роботи та завжди доводять справу до кінця.

Ім'я Станіслав має слов'янське коріння та означає "той, хто прославився" або "славний своїм табором". У часи Київської Русі так називали хлопчиків зі знатних сімей. Окрім України, це ім'я також є популярним у Польщі.

Ім'я Микита з'явилося у Стародавній Греції та трактується як "переможець". Такі хлопчики є дуже впевненими у собі. Вони рідко прислуховуються до чужої думки та порад близьких, а роблять так, як вважають за потрібне.

Добірка імен, якими можна назвати сина / Фото Unsplash

Ім'я Кирило також має давньогрецьке походження. Воно означає "владика", "маленький пан". Такі хлопчики часто можуть бути занадто самовпевненими. Вони люблять отримувати увагу та похвалу.

Ім'я Олег походить від скандинавського слова "хельге", яке перекладається як "світлий", "священний". Воно уособлює могутність, силу та владу. Цікаво, що такі хлопці є дуже справедливими, тому їм можна довіритися у будь-якій ситуації.

Ім'я Макар прийшло до нас зі Стародавньої Греції. З часом набуло особливої популярності у слов'янських країнах. Воно трактується як "щасливий", "блаженний". Власники цього імені завжди відстоюють свою думку та досягають успіху.

Ім'я Олександр утворилося з двох грецьких слів: "alexeo" ("захищати") та "andress" ("людина"). Тому воно має значення "захисник". Такі хлопці володіють справедливим, сміливим, наполегливим та чесним характером.