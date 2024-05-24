Ви могли про них не знати: 5 старовинних чоловічих імен, які вразять кожного

Вже декілька років старовинні імена успішно відроджуються. Батьки шукають цікаві варіанти, аби обрати щось незвичне та давнє для своїх дітей. Інколи на вулиці можна почути імена, про існування яких багато хто навіть не знав.

Людям, які в очікування сина, дуже згодиться добірка, яку підготував LifeStyle 24. Ми зібрали старовинні чоловічі імена, які викликають захоплення.

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Неймовірні старовинні імена для хлопчиків

Аріан

За однією версією, ім'я Аріан має єврейське походження та трактується як "лев". За іншою, прийшло до нас із Персії й утворилося від назви племені "арі", тому й означає "перс". Такі хлопчики – впевнені у собі, хочуть бути лідерами у кожній компанії, не бояться висловлювати власну думку.

Лаврентій

Ім'я Лаврентій має дві теорії свого походження. Перша каже, що утворилося від латинського слова "laurentius", яке перекладається як "лаврентський". Згідно з другою, походить від слова "laurus", тобто "лаврове дерево". Власники цього імені завжди хочуть бути першими, вони не терплять другі місця.

Давні імена для хлопчиків / Фото Canva

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Митрофан

Ім'я Митрофан має давньогрецьке коріння. Зокрема, з'явилося від імені Метрофанес, яке тлумачиться як "матір'ю явлений". Такі чоловіки люблять вирішувати конфлікти мирним шляхом. На них можна покластися у будь-якій складній ситуації, адже є дуже надійними людьми.

Євсей

Давньогрецьке ім'я Євсей трактується як "благочестивий". З самого дитинства такі хлопці хочуть все вирішувати самостійно, без чужої допомоги. Вони дуже серйозні на роботі, адже усі справи мають бути виконані ідеально.

Демко

Ім'я Демко утворилося від інших – Дем'ян та Даміан. У давні часи було доволі популярне, але потім стало рідкісним. Чоловіки, яким належить це ім'я, приваблюють людей своєю щирістю, комунікабельністю та почуттям гумору.