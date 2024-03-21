Імена для дівчаток на букву "О": добірка, яка вам сподобається

Батькам потрібно уважно думати над іменем для дитини, аби не прогадати з вибором. Адже воно наділяє сина чи доньку особливими рисами характеру, певною енергетикою та супроводжує протягом всього життя.

Якщо ви в очікуванні дівчинки, то радимо звернути увагу на наш матеріал. Адже сьогодні LifeStyle 24 підготував добірку жіночих імен на літеру "О". Тут ви знайдете цікаві факти про них, значення та походження.

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Неймовірні імена для дівчат на букву "О"

Олена

Ім'я Олена пов'язують з грецьким богом сонця Геліосом. Тому й переклад відповідний: "сонячний промінь", "сонячне світло". У таких дівчат великі амбіції та плани на життя. Зазвичай вони мають багато інтересів.

Є декілька відомих власниць цього імені: перша леді України Олена Зеленська, українська письменниці Олена Пчілка та українська акторка Олена Кравець.

Ольга

Особливу популярність ім'я Ольга здобуло у часи Київської Русі. Має скандинавські коріння, зокрема походить від імені Helga, яке трактується як "свята". Інколи йому також дають значення "чудодійка".

Таке ім'я часто зустрічається й серед українських знаменитостей. Йдеться про українських співачок Ольгу Полякову та Ольгу Цибульську, українську акторку Ольгу Сумську та українську письменницю Ольгу Кобилянську.

Красиві імена для дівчинки / Фото Canva

Олександра

Ім'я Олександра прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно означає "відважна", "захисниця", "надія". Наділяє жінок неймовірною активністю, спонтанністю та азартністю, тому їм завжди складно всидіти на місці.

Також зазначимо, що це ім'я належить українській співачці, солістці гурту "KAZKA" Олександрі Заріцькій та дочці Володимира та Олени Зеленських.

Оксана

Ім'я Оксана часто пов'язують з іменем Ксенія. Тому тлумачиться по-різному: "гостинна", "гостинність" або "гостя", "мандрівниця". Його власниці виділяються неймовірною наполегливістю, яка дозволяє впевнено досягати цілей.

Таке ім'я має українська письменниця та феміністка Оксана Забужко, українська військовослужбовиця Оксана Рубаняк, українська артистка Оксана Білозір та колишня українська фігуристка Оксана Баюл.